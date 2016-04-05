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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:20
Успіх написав:
Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!
Все буде добре!©
Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.
Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:51
Хомякоид написав: Успіх написав:
Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!
Все буде добре!©
Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.
Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
Дякую!
А щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним
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Успіх
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:08
Успіх написав:
щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним
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vitaliian
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 22:04
Успіх написав:
Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!
Все буде добре!©
Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
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Додано: Суб 30 кві, 2022 01:25
Успіху успіхів, тримайтеся міцно! Слава Україні!
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stargazer
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Додано: Суб 30 кві, 2022 05:32
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vitaliian
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Додано: Суб 30 кві, 2022 05:59
5929966 написав:
Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
stargazer написав:
Успіху успіхів, тримайтеся міцно! Слава Україні!
Дякую!
Героям слава!
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Успіх
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