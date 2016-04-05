Додано: Суб 30 кві, 2022 08:04

Успіх написав: І якщо щось забуду - ну і хрін з ним І якщо щось забуду - ну і хрін з ним

дуже дуже бажаю ВАМ і всім побратимам

деякі речі краще забути...але у людини є пам'ять (довгострокова) і там у мозку щось записалось на підкорку і дуже важко позбавитись цього(іноді навіть після 30 років щось спливає і ви прокидаєтесь у ночі і все наче як наяву)не намагаюсь навіть близько порівнювати свій досвід (30 років моряка, з них 14 капітана) і навіть один тиждень на справжній війні, але треба намагатися виключати емоції (а я знаю вас як емоційну людину), відношення до війни має бути як до важкої праці, треба економити сили (і емоції теж), тому що зараз ніхто не знає скільки ця війна буде ще триватина приклад, ви рахуєте що війна закінчиться в кінці травня (тобто треба протриматися місяць і вас відпустять до дому), а якщо ви відразу налаштуєтесь на 6 місяців (то навіть 3 місяця вже будете сприймати як сюрприз)на війні важче тим, хто відповідає за життя своїй підлеглих і приймає важливі рішення (до червоної армії і армії мародерів з рф не має відношення), бажаю вам гарних командирів (а командирам геніальних рішень)тому(а також командирам вашім) воювати з мінімальними втратами (і техніці , і в ОС), бажаю щоб снарядів завжди вистачало, щоб було гарне забезпечення і умови для відпочинку (щоб не спали на землі) і чекаємо на добри новини про переможне просування наших ЗСУ після 10 травняСЛАВА УКРАЇНІ!