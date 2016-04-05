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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 894895896897>
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:20

  Успіх написав:Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!

Все буде добре!©


Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.

Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:51

Життя - цікава штука!©

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!

Все буде добре!©


Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.

Щоденники не ведеш ? Я б почитав.

Дякую!

А щоденник - моя голова! :D
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:08

  Успіх написав:щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 22:04

  Успіх написав:Коротше, мене тут знову тиждень-два не буде...
Сказали, що завтра декілка хлопців(і Успіх) - їдемо знову... по перемогу!

Все буде добре!©



Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
5929966
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 01:25

Успіху успіхів, тримайтеся міцно! Слава Україні!
stargazer
 
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 05:59

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  5929966 написав:Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
  stargazer написав:Успіху успіхів, тримайтеся міцно! Слава Україні!

Дякую!
Героям слава!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І якщо щось забуду - ну і хрін з ним


деякі речі краще забути...
але у людини є пам'ять (довгострокова) і там у мозку щось записалось на підкорку і дуже важко позбавитись цього

(іноді навіть після 30 років щось спливає і ви прокидаєтесь у ночі і все наче як наяву)
не намагаюсь навіть близько порівнювати свій досвід (30 років моряка, з них 14 капітана) і навіть один тиждень на справжній війні, але треба намагатися виключати емоції (а я знаю вас як емоційну людину), відношення до війни має бути як до важкої праці, треба економити сили (і емоції теж), тому що зараз ніхто не знає скільки ця війна буде ще тривати
на приклад, ви рахуєте що війна закінчиться в кінці травня (тобто треба протриматися місяць і вас відпустять до дому), а якщо ви відразу налаштуєтесь на 6 місяців (то навіть 3 місяця вже будете сприймати як сюрприз)

на війні важче тим, хто відповідає за життя своїй підлеглих і приймає важливі рішення (до червоної армії і армії мародерів з рф не має відношення), бажаю вам гарних командирів (а командирам геніальних рішень)

тому дуже дуже бажаю ВАМ і всім побратимам (а також командирам вашім) воювати з мінімальними втратами (і техніці , і в ОС), бажаю щоб снарядів завжди вистачало, щоб було гарне забезпечення і умови для відпочинку (щоб не спали на землі) і чекаємо на добри новини про переможне просування наших ЗСУ після 10 травня

СЛАВА УКРАЇНІ!
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:06

В упаковках одноразових гранатометів,надісланих ЗСУ з Іспанії, були заховані також палки іспанської ковбаси, а до інструкції додавалася листівка з підписом: «Бажаю перемоги. З любов’ю, Летиція». Наші славні лицарі не зразу зрозуміли, що це підпис королеви Іспанії.
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  vitaliian написав:
  Успіх написав:щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним



музика композитора Джона Уильямса (якому виповнилось 90 років)
сауднтрек фільму «Список Шиндлера»
(дивився цей фільм разів 6-7), років 18 тому не уявляв яка біда нас чекає
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