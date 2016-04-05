Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.
Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:20
Бажаю щоб Успіх ще мінімум 5 квартир придбав під оренду і на орендні платежі відпочивав 4 рази на рік на Багамських островах.
Щоденники не ведеш ? Я б почитав.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 19:51
Життя - цікава штука!©
Дякую!
А щоденник - моя голова!
І якщо щось забуду - ну і хрін з ним
Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:08
Додано: П'ят 29 кві, 2022 22:04
Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
Додано: Суб 30 кві, 2022 05:59
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
деякі речі краще забути...
але у людини є пам'ять (довгострокова) і там у мозку щось записалось на підкорку і дуже важко позбавитись цього
(іноді навіть після 30 років щось спливає і ви прокидаєтесь у ночі і все наче як наяву)
не намагаюсь навіть близько порівнювати свій досвід (30 років моряка, з них 14 капітана) і навіть один тиждень на справжній війні, але треба намагатися виключати емоції (а я знаю вас як емоційну людину), відношення до війни має бути як до важкої праці, треба економити сили (і емоції теж), тому що зараз ніхто не знає скільки ця війна буде ще тривати
на приклад, ви рахуєте що війна закінчиться в кінці травня (тобто треба протриматися місяць і вас відпустять до дому), а якщо ви відразу налаштуєтесь на 6 місяців (то навіть 3 місяця вже будете сприймати як сюрприз)
на війні важче тим, хто відповідає за життя своїй підлеглих і приймає важливі рішення (до червоної армії і армії мародерів з рф не має відношення), бажаю вам гарних командирів (а командирам геніальних рішень)
тому дуже дуже бажаю ВАМ і всім побратимам (а також командирам вашім) воювати з мінімальними втратами (і техніці , і в ОС), бажаю щоб снарядів завжди вистачало, щоб було гарне забезпечення і умови для відпочинку (щоб не спали на землі) і чекаємо на добри новини про переможне просування наших ЗСУ після 10 травня
СЛАВА УКРАЇНІ!
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:06
В упаковках одноразових гранатометів,надісланих ЗСУ з Іспанії, були заховані також палки іспанської ковбаси, а до інструкції додавалася листівка з підписом: «Бажаю перемоги. З любов’ю, Летиція». Наші славні лицарі не зразу зрозуміли, що це підпис королеви Іспанії.
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:10
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