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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У нас больше нет работы, газа, света!" Жители Донбасса "радуются" приходу "освободителей"

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:«Бажаю перемоги. З любов’ю, Летиція».


це анекдот,

в ЄС існують правила перевозки продовольчих вантажів, але деякі відправники намагаються зекономити і порушують їх (мій супер інтендант клав декілька втулок (або клапанів після рекондіції) у фуру з продуктами розраховуючи на те, що між країнами ЕС не має митного контролю ( але рандомні перевірки бувають, і це загрожує великий штраф), тобто ковбаса від королеви (як і втулки/клапани) повинна постачатися окремим транспортним засобом
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:39

В Одесі відтепер є нові системи ППО, за допомогою яких відбиватимуть атаки ворога. Щоправда, ця ніч у місті й області минула без обстрілів.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:43

затяжной комендантский час в Одссе (снова)

первый был 10 апреля (на день освобождения города), теперь на 2 мая (в этот день вся вата вылезала из щелей)

https://odessitua.com/news/107231-zatya ... ntami.html
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 08:49

  prodigy написав:первый был 10 апреля (на день освобождения города), теперь на 2 мая (в этот день вся вата вылезала из щелей)

https://odessitua.com/news/107231-zatya ... ntami.html

Теперь вата будет сидеть по щелям
pesikot
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