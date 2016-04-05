"У нас больше нет работы, газа, света!" Жители Донбасса "радуются" приходу "освободителей"
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Додано: Суб 30 кві, 2022 08:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це анекдот,
в ЄС існують правила перевозки продовольчих вантажів, але деякі відправники намагаються зекономити і порушують їх (мій супер інтендант клав декілька втулок (або клапанів після рекондіції) у фуру з продуктами розраховуючи на те, що між країнами ЕС не має митного контролю ( але рандомні перевірки бувають, і це загрожує великий штраф), тобто ковбаса від королеви (як і втулки/клапани) повинна постачатися окремим транспортним засобом
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:39
В Одесі відтепер є нові системи ППО, за допомогою яких відбиватимуть атаки ворога. Щоправда, ця ніч у місті й області минула без обстрілів.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:43
затяжной комендантский час в Одссе (снова)
первый был 10 апреля (на день освобождения города), теперь на 2 мая (в этот день вся вата вылезала из щелей)
Додано: Суб 30 кві, 2022 08:49
Теперь вата будет сидеть по щелям
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