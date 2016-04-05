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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 10:51

Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:01

  crumd написав:Если вы посмотрите на аграрные страны Африки, то увидите что там всего один город - столица. И бескрайние плантации бананов, кофе, какао и пр. Больше городов не нужно, потому что город - это для промышленности.
Поэтому нет смысла переводить черноземы под города. Гораздо выгоднее распахать их и засеять пшеницей и подсолнечником.

так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:13

  Успіх написав:
  5929966 написав:Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
  stargazer написав:Успіху успіхів, тримайтеся міцно! Слава Україні!

Дякую!
Героям слава!


Знаю що в Німеччині щоденики другої світової війни видавались такими накладами що навіть по німецьким міркам власники жили дуже непоганим життям.
Тому кажу Успіху щоб писав щоденники. :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:13

Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину  безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск,  так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
vitaliian
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  #<1 ... 895896897898
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