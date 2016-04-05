|
|
|
Додано: Суб 30 кві, 2022 10:51
Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:01
так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:13
Знаю що в Німеччині щоденики другої світової війни видавались такими накладами що навіть по німецьким міркам власники жили дуже непоганим життям.
Тому кажу Успіху щоб писав щоденники.
Додано: Суб 30 кві, 2022 11:13
Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|