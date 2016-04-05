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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 кві, 2022 10:51
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vitaliian
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:01
crumd написав:
Если вы посмотрите на аграрные страны Африки, то увидите что там всего один город - столица. И бескрайние плантации бананов, кофе, какао и пр. Больше городов не нужно, потому что город - это для промышленности.
Поэтому нет смысла переводить черноземы под города. Гораздо выгоднее распахать их и засеять пшеницей и подсолнечником.
так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито
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Son of Sun
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:13
Успіх написав: 5929966 написав:
Так тримати! Дивлячись на ваш настрій є впевненність не тількі в перемозі а в перемозі найближчим часом. Щоб ваші снаряди лягали точно в ціль!! Слава Україні!
stargazer написав:
Успіху успіхів, тримайтеся міцно! Слава Україні!
Дякую!
Героям слава!
Знаю що в Німеччині щоденики другої світової війни видавались такими накладами що навіть по німецьким міркам власники жили дуже непоганим життям.
Тому кажу Успіху щоб писав щоденники.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 11:13
Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 12:21
Вся эта военная экспансия на территорию России, за которую никто не берёт на себя ответственность, происходит на фоне слухов о том, что 9 мая Путин объявит о частичной или всеобщей мобилизации
страшилка в 10ку, после потопленного крейсера и "Киева за 72 часа" властям уже не верят, поэтому любые слухи плодятся молниеносно.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 12:45
Son of Sun написав:
так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито
ніякого там чернозему не помітно, зате помітна всюди приватна власніть і охорона.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 12:59
vitaliian написав:
Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки
Петросянц
при этом один подшучивал или вместе со Степаненко
, то есть с бывшей женой и матерью двух их детей?
Востаннє редагувалось Igneus
в Суб 30 кві, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 13:24
Пишуть що в Каховці пам'ятник леніну поставили чи відновили. А ніхто не чув де його взяли? Привезли з собою, чи знятий валявся за гаражами, "на всякій случай пусть лєжит"?
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Додано: Суб 30 кві, 2022 13:36
Igneus написав: vitaliian написав:
Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки
Петросянц
при этом один подшучивал или вместе со Степаненко
, то есть с бывшей женой и матерью двух их детей?
Говорил чтобы не стеснялись умирать бабы ещё нарожают.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 14:11
vitaliian написав: Igneus написав: vitaliian написав:
Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки
Петросянц
при этом один подшучивал или вместе со Степаненко
, то есть с бывшей женой и матерью двух их детей?
Говорил чтобы не стеснялись умирать бабы ещё нарожают.
Юмором добивал 300х.
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