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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 897898899900901>
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 14:13

В СПб разгромили инсталляцию Zаместим

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 14:25

Победобесие или жертвы телевизора

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 14:55

Зображення

❗️Російські атаки на сході України - не ефективні
Про це заявляє американський Інститут вивчення війни у доповіді за 29 квітня. За їхніми даними, ЗС РФ змогли лише незначно просунутися на захід від Сєвєродонецька. При цьому на Ізюмському напрямі — все без змін
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Без змін нам не треба. Нам треба наступальна зброя і пімля цього зміни.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:07

  Investor_K написав:Без змін нам не треба. Нам треба наступальна зброя і пімля цього зміни.

Без изменений лучшее что сейчас может быть, идёт истощение сил противника, а когда он голодный и злой побежит обратно на РФ, мы его догоним и накостыляем. С минимальными жертвами с нашей стороны.

Жду ЛАДа из бана, чтобы он одобрил мой план.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:14

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Без змін нам не треба. Нам треба наступальна зброя і пімля цього зміни.

Без изменений лучшее что сейчас может быть, идёт истощение сил противника, а когда он голодный и злой побежит обратно на РФ, мы его догоним и накостыляем. С минимальными жертвами с нашей стороны

Что-то, когда орки отступали от Киева и Чернигова, им вдогонку не накидывали
Подозрительно как-то
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:19

Под Киевом накидывали
Damien
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:19

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Без змін нам не треба. Нам треба наступальна зброя і пімля цього зміни.

Без изменений лучшее что сейчас может быть, идёт истощение сил противника, а когда он голодный и злой побежит обратно на РФ, мы его догоним и накостыляем. С минимальными жертвами с нашей стороны.

Жду ЛАДа из бана, чтобы он одобрил мой план.

Так, згоден - хай злі й голодні біжуть ,так же,як вони вже це зробили на киівщині-чернігівщині-сумщині.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:30

  maxprofit написав:Так, згоден - хай злі й голодні біжуть ,так же,як вони вже це зробили на киівщині-чернігівщині-сумщині
мы вокруг этой стратегии с ЛАДом и поругались (уже давно, сразу как освободили Ирпень) он не верил что она рабочая. А когда противник превосходит численно она вообще единственно возможная. У орков потери приблизительно 200 тушек в день, без санитарных. 50 дней и армии нет. Либо призывников к лету пришлют. Тогда ещё 50-100-200 дней. Может год. Хз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:40

  vitaliian написав:
  maxprofit написав:Так, згоден - хай злі й голодні біжуть ,так же,як вони вже це зробили на киівщині-чернігівщині-сумщині
мы вокруг этой стратегии с ЛАДом и поругались (уже давно, сразу как освободили Ирпень) он не верил что она рабочая. А когда противник превосходит численно она вообще единственно возможная. У орков потери приблизительно 200 тушек в день, без санитарных. 50 дней и армии нет. Либо призывников к лету пришлют. Тогда ещё 50-100-200 дней. Может год. Хз.

200х50 = 10 000

Орков немного побольше, чем 10 000
pesikot
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  #<1 ... 897898899900901>
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