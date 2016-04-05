❗️Російські атаки на сході України - не ефективні Про це заявляє американський Інститут вивчення війни у доповіді за 29 квітня. За їхніми даними, ЗС РФ змогли лише незначно просунутися на захід від Сєвєродонецька. При цьому на Ізюмському напрямі — все без змін
maxprofit написав:Так, згоден - хай злі й голодні біжуть ,так же,як вони вже це зробили на киівщині-чернігівщині-сумщині
мы вокруг этой стратегии с ЛАДом и поругались (уже давно, сразу как освободили Ирпень) он не верил что она рабочая. А когда противник превосходит численно она вообще единственно возможная. У орков потери приблизительно 200 тушек в день, без санитарных. 50 дней и армии нет. Либо призывников к лету пришлют. Тогда ещё 50-100-200 дней. Может год. Хз.
maxprofit написав:Так, згоден - хай злі й голодні біжуть ,так же,як вони вже це зробили на киівщині-чернігівщині-сумщині
мы вокруг этой стратегии с ЛАДом и поругались (уже давно, сразу как освободили Ирпень) он не верил что она рабочая. А когда противник превосходит численно она вообще единственно возможная. У орков потери приблизительно 200 тушек в день, без санитарных. 50 дней и армии нет. Либо призывников к лету пришлют. Тогда ещё 50-100-200 дней. Может год. Хз.