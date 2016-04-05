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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 898899900901>
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:41

  Damien написав:Под Киевом накидывали

Вдогонку ? Это вряд ли ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:47

  pesikot написав:Орков немного побольше, чем 10 000
там не так считается, на 1000 боеспособных идёт 3000 снабжение, водителей, операторов Дронов, тех обслуги, связистов и прочих дармоедов. В первую очередь гибнут именно боеспособные, обслуга в бою мало что решает. Ещё должны быть отдельные люди которые покойников собирают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 15:49

  pesikot написав:
  Damien написав:Под Киевом накидывали

Вдогонку ? Это вряд ли ...

Там непонятно видимо в Стамбуле договорняк был, что от Киева они отходят, а мы их за это не трогаем. Я не уверен, но имхо. В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:06

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Орков немного побольше, чем 10 000
там не так считается, на 1000 боеспособных идёт 3000 снабжение, водителей, операторов Дронов, тех обслуги, связистов и прочих дармоедов. В первую очередь гибнут именно боеспособные, обслуга в бою мало что решает. Ещё должны быть отдельные люди которые покойников собирают.

Всё равно цифры не сходятся, уже 23200 зажмуренных орков и они не заканчиваются

Так что твоё по 200 жмуров за 50 дней и армии нет - не работает
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:08

  vitaliian написав:
Вся эта военная экспансия на территорию России, за которую никто не берёт на себя ответственность, происходит на фоне слухов о том, что 9 мая Путин объявит о частичной или всеобщей мобилизации
страшилка в 10ку, после потопленного крейсера и "Киева за 72 часа" властям уже не верят, поэтому любые слухи плодятся молниеносно.

Вопрос к тем, кто системно мониторит россСМИ (не ТГ-каналы, а именно официальную пропаганду):
Они вообще освещают все эти взрывы в Белгородах/Брянсках?
Если да, то как преподносят?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:11

  Goodman написав:
  Son of Sun написав:так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито

ніякого там чернозему не помітно, зате помітна всюди приватна власніть і охорона.

Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:12

  prodigy написав:
  edvardd написав:«Бажаю перемоги. З любов’ю, Летиція».


це анекдот,

в ЄС існують правила перевозки продовольчих вантажів, але деякі відправники намагаються зекономити і порушують їх (мій супер інтендант клав декілька втулок (або клапанів після рекондіції) у фуру з продуктами розраховуючи на те, що між країнами ЕС не має митного контролю ( але рандомні перевірки бувають, і це загрожує великий штраф), тобто ковбаса від королеви (як і втулки/клапани) повинна постачатися окремим транспортним засобом

Да, в мире многое происходит не так, как "должно" по инструкции. Это не анекдот, это реальность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:16

Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:17

  vitaliian написав:В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.

Итак, как оказалось, в Чернигове массовые разрушение нанесли орки перед уходом.
Тупо расстреливали боезапас по городу
Ну не тащить же всё это добро с собой обратно.

Их конечно, тоже накрывали весьма активно в тот период.
Но в сам момент отхода - нет. Дали уйти

В Ирпене было тоже самое

Возникает вопрос. Какого хрена ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:20

  juristkostya написав:Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)

Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов

Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию :)
pesikot
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