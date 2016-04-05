pesikot написав:Орков немного побольше, чем 10 000
там не так считается, на 1000 боеспособных идёт 3000 снабжение, водителей, операторов Дронов, тех обслуги, связистов и прочих дармоедов. В первую очередь гибнут именно боеспособные, обслуга в бою мало что решает. Ещё должны быть отдельные люди которые покойников собирают.
Там непонятно видимо в Стамбуле договорняк был, что от Киева они отходят, а мы их за это не трогаем. Я не уверен, но имхо. В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.
pesikot написав:Орков немного побольше, чем 10 000
там не так считается, на 1000 боеспособных идёт 3000 снабжение, водителей, операторов Дронов, тех обслуги, связистов и прочих дармоедов. В первую очередь гибнут именно боеспособные, обслуга в бою мало что решает. Ещё должны быть отдельные люди которые покойников собирают.
Всё равно цифры не сходятся, уже 23200 зажмуренных орков и они не заканчиваются
Так что твоё по 200 жмуров за 50 дней и армии нет - не работает
edvardd написав:«Бажаю перемоги. З любов’ю, Летиція».
це анекдот,
в ЄС існують правила перевозки продовольчих вантажів, але деякі відправники намагаються зекономити і порушують їх (мій супер інтендант клав декілька втулок (або клапанів після рекондіції) у фуру з продуктами розраховуючи на те, що між країнами ЕС не має митного контролю ( але рандомні перевірки бувають, і це загрожує великий штраф), тобто ковбаса від королеви (як і втулки/клапани) повинна постачатися окремим транспортним засобом
Да, в мире многое происходит не так, как "должно" по инструкции. Это не анекдот, это реальность.
vitaliian написав:В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.
Итак, как оказалось, в Чернигове массовые разрушение нанесли орки перед уходом. Тупо расстреливали боезапас по городу Ну не тащить же всё это добро с собой обратно.
Их конечно, тоже накрывали весьма активно в тот период. Но в сам момент отхода - нет. Дали уйти