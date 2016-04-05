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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:22

  juristkostya написав:
  Goodman написав:
  Son of Sun написав:так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито

ніякого там чернозему не помітно, зате помітна всюди приватна власніть і охорона.

Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.

Тебя ЛАД укусил ? Или ты его сын ?

Уже ничего этого не будет
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:23

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)

Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов

Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию :)

И какую информацию я оттуда подчерпнул? (подсказываю: ответ должен содержать цитаты и ссылки)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:27

  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.


Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:27

  pesikot написав:Уже ничего этого не будет

Не будет, конечно.
Но при желании вы могли обратить внимание: я отвечал на реплику, которая касается не прогноза, а факта.
А факт последних лет именно таков, как я написал.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:29

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)

Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов

Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию :)

И какую информацию я оттуда подчерпнул? (подсказываю: ответ должен содержать цитаты и ссылки)

Подсказываю - инфу из помойки не рассматриваю в принципе

Если ты жрёшь из помойки, это твои проблемы, но не тащи эту помойку сюда

А цитаты и ссылки - могу тебя послать вслед за русским кораблём. Достаточный аргумент ?
pesikot
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  #<1 ... 898899900901
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