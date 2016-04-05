Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:22
juristkostya написав: Goodman написав: Son of Sun написав:
так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито
ніякого там чернозему не помітно, зате помітна всюди приватна власніть і охорона.
Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Тебя ЛАД укусил ? Или ты его сын ?
Уже ничего этого не будет
pesikot
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:23
pesikot написав: juristkostya написав:
Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html
Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья
Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов
Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию
И какую информацию я оттуда подчерпнул? (подсказываю: ответ должен содержать цитаты и ссылки)
juristkostya
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:27
juristkostya написав:
Если отбросить эмоции, то нынешняя
РФ в мировых лидерах по зерновым
. И
крепко поддавливает мировых лидеров по масличным
.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна
за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту
всіх зернових культур
стала
другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
fler
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:27
pesikot написав:
Уже ничего этого не будет
Не будет, конечно.
Но при желании вы могли обратить внимание: я отвечал на реплику, которая касается не прогноза, а факта.
А факт последних лет именно таков, как я написал.
juristkostya
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Додано: Суб 30 кві, 2022 16:29
juristkostya написав: pesikot написав: juristkostya написав:
Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html
Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья
Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов
Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию
И какую информацию я оттуда подчерпнул? (подсказываю: ответ должен содержать цитаты и ссылки)
Подсказываю - инфу из помойки не рассматриваю в принципе
Если ты жрёшь из помойки, это твои проблемы, но не тащи эту помойку сюда
А цитаты и ссылки - могу тебя послать вслед за русским кораблём. Достаточный аргумент ?
pesikot
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