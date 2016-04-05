RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 899900901902903>
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:22

  juristkostya написав:
  Goodman написав:
  Son of Sun написав:так козломорді так і живуть віками: лише на чорноземах ростуть бур'яни, а не жито

ніякого там чернозему не помітно, зате помітна всюди приватна власніть і охорона.

Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.

Тебя ЛАД укусил ? Или ты его сын ?

Уже ничего этого не будет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:23

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)

Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов

Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию :)

И какую информацию я оттуда подчерпнул? (подсказываю: ответ должен содержать цитаты и ссылки)
juristkostya
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:27

  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.


Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2808
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1025 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:27

  pesikot написав:Уже ничего этого не будет

Не будет, конечно.
Но при желании вы могли обратить внимание: я отвечал на реплику, которая касается не прогноза, а факта.
А факт последних лет именно таков, как я написал.
juristkostya
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:29

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)

Для меня площадка livejournal.com давно ассоциируется с помойкой, которую если и следует читать, то в ОЗК. Но не делать никаких выводов

Но теперь мне понятно, откуда ты черпаешь информацию :)

И какую информацию я оттуда подчерпнул? (подсказываю: ответ должен содержать цитаты и ссылки)

Подсказываю - инфу из помойки не рассматриваю в принципе

Если ты жрёшь из помойки, это твои проблемы, но не тащи эту помойку сюда

А цитаты и ссылки - могу тебя послать вслед за русским кораблём. Достаточный аргумент ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6676
З нами з: 31.08.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:36

  fler написав:
  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.


Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html

Пропорции от года к году несколько колеблются, но РФ стабильно в пятерке экспортеров.
Для тех, кому день гуглить:
https://latifundist.com/rating/top-10-s ... -2019-godu
juristkostya
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:38

  pesikot написав:
А цитаты и ссылки - могу тебя послать вслед за русским кораблём. Достаточный аргумент ?
примерно такого уровня ответа я и ожидал.
Спасибо, что подтвердили мое мнение.
juristkostya
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:40

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
  Damien написав:Под Киевом накидывали

Вдогонку ? Это вряд ли ...

Там непонятно видимо в Стамбуле договорняк был, что от Киева они отходят, а мы их за это не трогаем. Я не уверен, но имхо. В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.

Если ориентироваться только на телеграм каналы, то Вы и далее будете получать постоянно искаженную картину.
Встреча в Стамбуле была 29.03. Отход орки начали еще 26.03(значит, решение об этом было принято еще раньше, возможно по итогу месяца войны), в этот день они уже отошли с передовых позиций в районе Бузовой. С этого дня их били вдогонку. И только через 3 дня в Стамбуле была объявлена "добрая воля" рашки по отводу сил от Киева
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 662
З нами з: 28.04.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:42

  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.

І що що вони "мировые лидеры по зерновым"? Я можу їсти менше хліба і більше бананів. Які проблеми? Тут проблема тільки в ціні. Зараз не 19 століття, коли зерно грало стратегічну роль, тому що не було холодильників і технологій зберігання продуктів.
Нафта і газ(менше) - це стовпи економіки РФ. І тут проблема не тільки в ціні. Ці товари є стратегічні, їх нічим замінити без проблем. Вони і тільки вони грають ключову роль.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3521
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:45

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.

І що що вони "мировые лидеры по зерновым"? Я можу їсти менше хліба і більше бананів. Які проблеми? Тут проблема тільки в ціні. Зараз не 19 століття, коли зерно грало стратегічну роль, тому що не було холодильників і технологій зберігання продуктів.

В моем сообщении специально процитирован текст, на который я отвечаю. Не сочтите за труд прочесть, и ваш вопрос отпадет.

Что касается второй части вашего сообщения, то вы глубоко заблуждаетесь. Зерновые и масличные составляют основу пищевого баланса планеты.
juristkostya
 
Повідомлень: 4359
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 899900901902903>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob, Ой+, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2851
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (699)
30.04.2022 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.