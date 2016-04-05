juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним А поки що уважно читаємо наступне: Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним А поки що уважно читаємо наступне: Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
Там непонятно видимо в Стамбуле договорняк был, что от Киева они отходят, а мы их за это не трогаем. Я не уверен, но имхо. В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.
Если ориентироваться только на телеграм каналы, то Вы и далее будете получать постоянно искаженную картину. Встреча в Стамбуле была 29.03. Отход орки начали еще 26.03(значит, решение об этом было принято еще раньше, возможно по итогу месяца войны), в этот день они уже отошли с передовых позиций в районе Бузовой. С этого дня их били вдогонку. И только через 3 дня в Стамбуле была объявлена "добрая воля" рашки по отводу сил от Киева
juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
І що що вони "мировые лидеры по зерновым"? Я можу їсти менше хліба і більше бананів. Які проблеми? Тут проблема тільки в ціні. Зараз не 19 століття, коли зерно грало стратегічну роль, тому що не було холодильників і технологій зберігання продуктів. Нафта і газ(менше) - це стовпи економіки РФ. І тут проблема не тільки в ціні. Ці товари є стратегічні, їх нічим замінити без проблем. Вони і тільки вони грають ключову роль.
juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
І що що вони "мировые лидеры по зерновым"? Я можу їсти менше хліба і більше бананів. Які проблеми? Тут проблема тільки в ціні. Зараз не 19 століття, коли зерно грало стратегічну роль, тому що не було холодильників і технологій зберігання продуктів.
В моем сообщении специально процитирован текст, на который я отвечаю. Не сочтите за труд прочесть, и ваш вопрос отпадет.
Что касается второй части вашего сообщения, то вы глубоко заблуждаетесь. Зерновые и масличные составляют основу пищевого баланса планеты.