juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним А поки що уважно читаємо наступне: Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
есть нюансы у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я. по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте. что будет по итогам этого года - посмотрим
juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним А поки що уважно читаємо наступне: Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
есть нюансы у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я. по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте. что будет по итогам этого года - посмотрим
как-то так.
Честно говоря, я не сторонник _настолько_ разжёвывать то, что гуглится за 30 секунд. Надо оставлять людям возможность интеллектуального труда.
Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья
Стаття не сильно брехлива, скоріше пропагандистка. Смішно читати як він називає 12 ракет "кучей ракет". Дальше він називає наші ракети "мелкими" і одночасно говорить що тільки 2 з 6 чи 8 нанесли критичний урон. Видно людина взагалі не "в тємі". Хай почитає як топили Бісмарк чи Ямато. Знищити корабель надзвичайно важко, цілі флоти знищували ОДИН корабель. А тут держава без флоту знищила флагман! Це позор, і весь професійний світ це прекрасно розуміє. Дивним є що він взагалі вважає що ракети українські. Можливо це країни НАТО поставили нам ракети - дивно що такої версії немає.