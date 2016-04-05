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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 900901902903>
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:49

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
А цитаты и ссылки - могу тебя послать вслед за русским кораблём. Достаточный аргумент ?
примерно такого уровня ответа я и ожидал.
Спасибо, что подтвердили мое мнение.

Мне на твоё мнение по фиг
Если ты ватник, то следуй вслед за кораблём

А тебе сейчас вставать в третью позицию - это верх дебилизма
Даже стесняюсь спросить, сколько у тебя высших образований ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:50

  fler написав:
  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.


Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html

есть нюансы :)
у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я.
по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте.
что будет по итогам этого года - посмотрим

как-то так.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:51

  juristkostya написав:Что касается второй части вашего сообщения, то вы глубоко заблуждаетесь. Зерновые и масличные составляют основу пищевого баланса планеты.

Ты - идиот, который который топит за РФ

Таких как ты, даже рашистские ракеты по Харькову не изменят. Ты продолжишь камлать на вяличие РФ

Фу, блядь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:53

  pesikot написав:Если ты ватник,

А если нет?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:53

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Что касается второй части вашего сообщения, то вы глубоко заблуждаетесь. Зерновые и масличные составляют основу пищевого баланса планеты.

Ты - идиот, который который топит за РФ

Таких как ты, даже рашистские ракеты по Харькову не изменят. Ты продолжишь камлать на вяличие РФ

Фу, блядь ...
наглая клевета
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:56

  Shaman написав:
  fler написав:
  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.


Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html

есть нюансы :)
у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я.
по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте.
что будет по итогам этого года - посмотрим

как-то так.

Честно говоря, я не сторонник _настолько_ разжёвывать то, что гуглится за 30 секунд.
Надо оставлять людям возможность интеллектуального труда.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:56

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Если ты ватник,

А если нет?

Если ты выглядишь, как ватник
Воняешь, как ватник
Говоришь, как ватник

То, наверное, ты украинский патриот :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 16:59

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:Если ты ватник,

А если нет?

Если ты выглядишь, как ватник
Воняешь, как ватник
Говоришь, как ватник

То, наверное, ты украинский патриот :)

Редкий случай, когда цепочка заблуждений дала правильный вывод....надо же ...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:10

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Если ты выглядишь, как ватник
Воняешь, как ватник
Говоришь, как ватник

То, наверное, ты украинский патриот :)

Редкий случай, когда цепочка заблуждений дала правильный вывод....надо же ...

Частый случай, когда ватник косит за патриота
И критическое мышление не применяешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:12

  juristkostya написав:Для любителей конспирологии - типа инсайд из ГШ РФ, как топили "Москву":
https://blud-kot.livejournal.com/11500.html

Ещё раз: это именно для любителей конспирологии. Пассажи "за политику" лучше вообще пропускать для сохранения психического здоровья :-)

Стаття не сильно брехлива, скоріше пропагандистка.
Смішно читати як він називає 12 ракет "кучей ракет".
Дальше він називає наші ракети "мелкими" і одночасно говорить що тільки 2 з 6 чи 8 нанесли критичний урон. :D Видно людина взагалі не "в тємі". Хай почитає як топили Бісмарк чи Ямато. Знищити корабель надзвичайно важко, цілі флоти знищували ОДИН корабель. А тут держава без флоту знищила флагман! Це позор, і весь професійний світ це прекрасно розуміє.
Дивним є що він взагалі вважає що ракети українські. Можливо це країни НАТО поставили нам ракети - дивно що такої версії немає.
andrijk777
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