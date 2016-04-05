juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним А поки що уважно читаємо наступне: Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
есть нюансы у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я. по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте. что будет по итогам этого года - посмотрим
как-то так.
Не ожидала такой тупости. "Лидер по зерновым" - это когда по экспорту вместе взятых. Это США, а на втором месте - Украина за 2019/2020 год. А когда лидер только по одной пшенице, то это "Лидер по пшенице". Спор с juristkostya возник не о конкретных культурах, поэтому Ваши нюансы здесь не уместны. ПС. Ссылка, которую привел juristkostya, касается исключительно пшеницы. Поскольку в следующем посте он попросту слился, то свой ляп о лидерстве рф по зерновым ему подтвердить нечем.
ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((