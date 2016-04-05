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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:16

К долярчику приехала Анджелина Джоли а его нет дома(

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:21

  andrijk777 написав:. Можливо це країни НАТО поставили нам ракети - дивно що такої версії немає.

Кто вам сказал что нету? Даже с румынскими самолётами есть.
https://novostivl.ru/post/429992/
Про инопланетян версии нету, остальные любые есть. Фейков в РФ больше чем полезных ископаемых.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:37

Одесса прилет по аэропорту

Офіційне повідомлення ОК "Південь":

Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе.

https://t.me/kievreal1/20594
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:44

  Shaman написав:
  fler написав:
  juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.


Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html

есть нюансы :)
у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я.
по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте.
что будет по итогам этого года - посмотрим

как-то так.


Не ожидала такой тупости. "Лидер по зерновым" - это когда по экспорту вместе взятых. Это США, а на втором месте - Украина за 2019/2020 год.
А когда лидер только по одной пшенице, то это "Лидер по пшенице". Спор с juristkostya возник не о конкретных культурах, поэтому Ваши нюансы здесь не уместны.
ПС. Ссылка, которую привел juristkostya, касается исключительно пшеницы. Поскольку в следующем посте он попросту слился, то свой ляп о лидерстве рф по зерновым ему подтвердить нечем.

ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((
fler
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:55

  fler написав:ПС. Ссылка, которую привел juristkostya, касается исключительно пшеницы. Поскольку в следующем посте он попросту слился, то свой ляп о лидерстве рф по зерновым ему подтвердить нечем.

Поэтому я и отправил juristkostya вслед за российским кораблем "Москва"
Надоело ватникам что-то обьяснять. Уже не 2014 год, а 2022
Проще послать
  fler написав:ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((

А вот это меня волнует больше

Какого хрена так быстро сдали Херсон ?
И потому получили проблемы с Николаевом
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 кві, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Они вооружены до зубов, но это не армия, а просто банда алкоголиков»

https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.o ... 30/465655/
alibob
 
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