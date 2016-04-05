Додано: Суб 30 кві, 2022 18:19

fler написав: ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.(( ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((

"Их армия стоит в тылу далеко в Херсонской области. Перемещение на город сейчас не наблюдается.Это возможно только после ситуации на Донбассе. Только после этого можно думать и прогнозировать их какие-то действия на юге", – рассказал журналистам Виталий Ким.За городом еще идут бои –"Юго-восточная часть. Там идут бои уже вторую неделю. Там много сел, около двух десятков точно. Они небольшие, но тоже находятся под оккупацией", – говорит глава областной военной администрации.Также в регионе есть проблемы с неразорвавшимися боеприпасами и с трупами российских оккупантов. Останки вражеских солдат собирают украинские военные и отправляют в рефрижераторы.27 апреля во время очередного ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации ракета оккупантов прилетела прямо на рабочее место руководителя администрации Виталия Кима.Ранее Ким рассказал, что несмотря на почти двухмесячную оккупацию,Николаев готовится отражать наступление войск РФ, однако оккупанты пока не торопятся атаковать город. Они не готовы, да и мародерить им больше нечего.имхо, не наступают -это уже хорошоне вижу причин для паники