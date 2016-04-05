juristkostya написав:Если отбросить эмоции, то нынешняя РФ в мировых лидерах по зерновым. И крепко поддавливает мировых лидеров по масличным.
Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним А поки що уважно читаємо наступне: Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html
есть нюансы у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я. по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте. что будет по итогам этого года - посмотрим
как-то так.
Не ожидала такой тупости. "Лидер по зерновым" - это когда по экспорту вместе взятых. Это США, а на втором месте - Украина за 2019/2020 год. А когда лидер только по одной пшенице, то это "Лидер по пшенице". Спор с juristkostya возник не о конкретных культурах, поэтому Ваши нюансы здесь не уместны. ПС. Ссылка, которую привел juristkostya, касается исключительно пшеницы. Поскольку в следующем посте он попросту слился, то свой ляп о лидерстве рф по зерновым ему подтвердить нечем.
ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((
fler написав:ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((
Обстановка в городе "Их армия стоит в тылу далеко в Херсонской области. Перемещение на город сейчас не наблюдается. Если говорить о военной обстановке в принципе, я очень сомневаюсь, что у них есть такие цели и задачи. Это возможно только после ситуации на Донбассе. Только после этого можно думать и прогнозировать их какие-то действия на юге", – рассказал журналистам Виталий Ким.
За городом еще идут бои – ВСУ освобождают десятки сел, которые остаются под оккупацией.
"Юго-восточная часть от Снигиревки до Александровки еще не освобождена. Там идут бои уже вторую неделю. Там много сел, около двух десятков точно. Они небольшие, но тоже находятся под оккупацией", – говорит глава областной военной администрации.
Также в регионе есть проблемы с неразорвавшимися боеприпасами и с трупами российских оккупантов. Останки вражеских солдат собирают украинские военные и отправляют в рефрижераторы.
Ситуация в Николаеве 27 апреля во время очередного ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации ракета оккупантов прилетела прямо на рабочее место руководителя администрации Виталия Кима. Ранее Ким рассказал, что несмотря на почти двухмесячную оккупацию, в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации. Николаев готовится отражать наступление войск РФ, однако оккупанты пока не торопятся атаковать город. Они не готовы, да и мародерить им больше нечего.
vitaliian написав:Там непонятно видимо в Стамбуле договорняк был, что от Киева они отходят, а мы их за это не трогаем. Я не уверен, но имхо. В последние 3 дня перед отходом они полирпеня и разрушили, в интернете есть карта пожаров по дням. Ещё спор был отошли или не отошли. Британская разведка говорила, что никуда они не отходят типа перегруппировка.
Если ориентироваться только на телеграм каналы, то Вы и далее будете получать постоянно искаженную картину. Встреча в Стамбуле была 29.03. Отход орки начали еще 26.03(значит, решение об этом было принято еще раньше, возможно по итогу месяца войны), в этот день они уже отошли с передовых позиций в районе Бузовой. С этого дня их били вдогонку. И только через 3 дня в Стамбуле была объявлена "добрая воля" рашки по отводу сил от Киева
если учесть что еще 23-03-2022 была проскочила информация что группировка под Киевом взята в оперативное окружение то их спокойный отход с награбленным действительно вызывает много вопросов. Напомнить как наши уходили из под Дебальцево когда попали в оперативное окружение?