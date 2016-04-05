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Додано: Суб 30 кві, 2022 17:16
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 30 кві, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:21
Кто вам сказал что нету? Даже с румынскими самолётами есть.
Про инопланетян версии нету, остальные любые есть. Фейков в РФ больше чем полезных ископаемых.
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:37
Одесса прилет по аэропорту
Офіційне повідомлення ОК "Південь":
Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе.
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:44
Не ожидала такой тупости. "Лидер по зерновым" - это когда по экспорту вместе взятых. Это США, а на втором месте - Украина за 2019/2020 год.
А когда лидер только по одной пшенице, то это "Лидер по пшенице". Спор с juristkostya возник не о конкретных культурах, поэтому Ваши нюансы здесь не уместны.
ПС. Ссылка, которую привел juristkostya, касается исключительно пшеницы. Поскольку в следующем посте он попросту слился, то свой ляп о лидерстве рф по зерновым ему подтвердить нечем.
ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:55
Поэтому я и отправил juristkostya вслед за российским кораблем "Москва"
Надоело ватникам что-то обьяснять. Уже не 2014 год, а 2022
Проще послать
А вот это меня волнует больше
Какого хрена так быстро сдали Херсон ?
И потому получили проблемы с Николаевом
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 кві, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 кві, 2022 17:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
«Они вооружены до зубов, но это не армия, а просто банда алкоголиков»
Додано: Суб 30 кві, 2022 18:12
час назад работало ПВО , походу по дронам
Додано: Суб 30 кві, 2022 18:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обстановка в городе
"Их армия стоит в тылу далеко в Херсонской области. Перемещение на город сейчас не наблюдается. Если говорить о военной обстановке в принципе, я очень сомневаюсь, что у них есть такие цели и задачи. Это возможно только после ситуации на Донбассе. Только после этого можно думать и прогнозировать их какие-то действия на юге", – рассказал журналистам Виталий Ким.
За городом еще идут бои – ВСУ освобождают десятки сел, которые остаются под оккупацией.
"Юго-восточная часть от Снигиревки до Александровки еще не освобождена. Там идут бои уже вторую неделю. Там много сел, около двух десятков точно. Они небольшие, но тоже находятся под оккупацией", – говорит глава областной военной администрации.
Также в регионе есть проблемы с неразорвавшимися боеприпасами и с трупами российских оккупантов. Останки вражеских солдат собирают украинские военные и отправляют в рефрижераторы.
Ситуация в Николаеве
27 апреля во время очередного ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации ракета оккупантов прилетела прямо на рабочее место руководителя администрации Виталия Кима.
Ранее Ким рассказал, что несмотря на почти двухмесячную оккупацию, в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации.
Николаев готовится отражать наступление войск РФ, однако оккупанты пока не торопятся атаковать город. Они не готовы, да и мародерить им больше нечего.
имхо, не наступают -это уже хорошо
не вижу причин для паники
Додано: Суб 30 кві, 2022 18:46
если учесть что еще 23-03-2022 была проскочила информация что группировка под Киевом взята в оперативное окружение то их спокойный отход с награбленным действительно вызывает много вопросов. Напомнить как наши уходили из под Дебальцево когда попали в оперативное окружение?
Додано: Суб 30 кві, 2022 19:30
Не помню, чтобы в репертуаре Петросянца или его коллеги по профессии и супруги Степаненко была подобная тематика. Скорее всего, это ближе, например, для Данильца и Моисеенко:
Кроме того, помню, что в 1972 году в тексте популярной на то время песни были такие слова:"Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня".
Однако уже в 1983 году новый руководитель государства озадачил всех своей фразой: "Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические".
Следует отметить, что далее, примерно через 10 лет, один из рядовых срочной службы ВС Украины в порыве неповиновения откровенно заявил мне, что "служба в армии - это потерянные годы жизни". Не помню, какое взыскание было на него наложено, поскольку лично я не накладывал его, а лишь доложил по команде, но эту его фразу я учел.
Так, в либертарианской политической философии одно из ведущих мест занимает концепция минимального государства ("ночной сторож"), главная функция которого заключается, в упрощенном виде, в защите ночного отдыха граждан, чтобы они не проявляли в это время агрессию, воровство, мошенничество и иные свои пороки, а отдыхали перед рабочим днем, в течении которого они должны зарабатывать средства для своего существования.
Поэтому я не уверен, что в 21 веке "бабы будут рожать" по заказу для такого государства, поскольку поменялась концепция, а именно "сегодня личное - это главное", а "сводки рабочего дня" вместе с патернализмом от государства остались для истории.
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 30 кві, 2022 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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