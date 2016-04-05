Додано: Суб 30 кві, 2022 19:30

vitaliian написав: Igneus написав: vitaliian написав: Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки Юморист Петросян посетил раненых, надеюсь им зашли его шутки

Петросянц при этом один подшучивал или вместе со Степаненко, то есть с бывшей женой и матерью двух их детей? Петросянпри этом один подшучивал или вместе со, то есть с бывшей женой и матерью двух их детей?

Говорил чтобы не стеснялись умирать бабы ещё нарожают. Говорил чтобы не стеснялись умирать бабы ещё нарожают.

Не помню, чтобы в репертуаре Петросяна или его коллеги по профессии и супруги Степаненко была подобная тематика. Скорее всего, это ближе, например, для Данильца и Моисеенко:Кроме того, помню, что в 1972 году в тексте популярной на то время песни были такие слова:Однако уже в 1983 году новый руководитель государства озадачил всех своей фразой: "Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические".Следует отметить, что далее, примерно через 10 лет, один из рядовых срочной службы ВС Украины в порыве неповиновения откровенно заявил мне, что. Не помню, какое взыскание было на него наложено, поскольку лично я не накладывал его, а лишь доложил по команде, но эту его фразу я учел.Так, вполитической философии одно из ведущих мест занимает концепция минимального государства (), главная функция которого заключается, в упрощенном виде, в защите ночного отдыха граждан, чтобы они не проявляли в это время агрессию, воровство, мошенничество и иные свои пороки, а отдыхали перед рабочим днем, в течении которого они должны зарабатывать средства для своего существования.Поэтому я не уверен, что в 21 веке "бабы будут рожать" по заказу для такого государства, поскольку поменялась концепция, а именно, авместе с патернализмом от государства остались для истории.