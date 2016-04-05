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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 902903904905>
Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 19:37

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 19:40

  Igneus написав:Поэтому я не уверен, что в 21 веке "бабы будут рожать" по заказу для такого государства,
по заказу нет а по пьяни могут. И за выплаты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:"сегодня личное - это главное", а "сводки рабочего дня"


как в песне "Жила бы страна родная, и нету других забот!"

в последнем куплете актуально для свинособак рф

Не думай, что все пропели, что бури все отгремели,
Готовься к великой цели, а слава(пуля) тебя найдет.

И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

читаешь коменты под песней и понимаешь, что совок головного мозга
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 19:55

у Командуванні зазначили, що такої особистості, як "Привид Києва", не існує.

"Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це, швидше, збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з'являються там, де їх не чекають", - розповіли військові.

"Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ! Ну і на останок, для особливо креативних - американські бомбардувальники теж не літають над Україною! Зберігайте спокій та користуйтесь офіційними джерелами інформації", - додали в командуванні.

Хто такий "Привид Києва"
"Привид Києва" - це міська легенда про українського військового льотчика-аса, який на МіГ-29 Повітряних сил України в лютому 2022 року лише за перші 30 годин від початку російського вторгнення в боях за Київ нібито збив шість російських літаків. У жодному джерелі не було наведено ані подробиць, ані доказів, однак образ героя-захисника набув широкого поширення в українських ЗМІ.

У п'ятницю, 29 квітня, одна з найвпливовіших британських газет The Times опублікувала статтю про легендарного столичного "Привида". Видання назвало ним майора Степана Тарабалку, який загинув у повітряному бою.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не ожидала такой тупости. "Лидер по зерновым" - это когда по экспорту вместе взятых.
я тоже как-то не ожидал, что кто-то способен отождествить "в лидерах" (то есть, "в числе лидеров/один из лидеров") и "лидер". Внимательность и ещё раз внимательность.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:14

  fler написав:
  Shaman написав:
  fler написав:Шось не бачу посилань на підтвердження виділеного червоним :roll:
А поки що уважно читаємо наступне:
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... zerna.html

есть нюансы :)
у Украины основная экспортная зерновая культура - кукуруза. РФ больше выступала по пшенице - тут она точно опережает Украину - цифры при желании можете нагуглить сами - если очень лень, может найду я.
по подсолнечному маслу - Украина лидер, РФ была на втором месте.
что будет по итогам этого года - посмотрим

как-то так.

Не ожидала такой тупости. "Лидер по зерновым" - это когда по экспорту вместе взятых. Это США, а на втором месте - Украина за 2019/2020 год.
А когда лидер только по одной пшенице, то это "Лидер по пшенице". Спор с juristkostya возник не о конкретных культурах, поэтому Ваши нюансы здесь не уместны.
ПС. Ссылка, которую привел juristkostya, касается исключительно пшеницы. Поскольку в следующем посте он попросту слился, то свой ляп о лидерстве рф по зерновым ему подтвердить нечем.

ПС.2. Обстановка в Николаевской области, к сожалению, ухудшилась.((

что за манера появилась на форуме наезжать, причем чем сильней наезжают, тем слабей плавают в цифрах... ребята, давайте уровень держать.

итак, все что выделено красным о 2 месте Украины - это всего лишь кто-то сказал
Україна за результатами 2019-2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур стала другим експортером в світі після США.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства - торговий представник Тарас Качка під час 52-ї сесії Міжнародної ради по зерну, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

причем, как любят чиновники - лоханулся. дальше по тексту в этой же статье
Зокрема, він зазначив, що за даними Міністерства сільського господарства США в 2019-2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 – по кукурудзі, 5 – по пшениці.

у людей, которые хоть немного в теме должны появится сомнения. почему?
экспорт за 2019/2020
ячменя - 7,6 млн тонн
кукурузу - 27,9 млн тонн - 4 место
пшеницы - 21, млн тонн - 5 место
научите, как может получится общее 2 место - тут можно будет получить Филдсовскую премию по математике :D

инфо отсюда
Обзор рынка зерновых культур 2021

Вы походу сами прочитали по диагонали, не вникая в детали

ps если кто-то начнет опровергать цифры, то напомню что - во-первых принято считать по маркетинговому году, т.е. с 1 июля по 30 июня, но во многих источниках пишут просто год - и непонятно - данные то ли за календарный, то ли за маркетинговый
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:27

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:
А цитаты и ссылки - могу тебя послать вслед за русским кораблём. Достаточный аргумент ?
примерно такого уровня ответа я и ожидал.
Спасибо, что подтвердили мое мнение.

Мне на твоё мнение по фиг
Если ты ватник, то следуй вслед за кораблём

А тебе сейчас вставать в третью позицию - это верх дебилизма
Даже стесняюсь спросить, сколько у тебя высших образований ? :)

народ, война еще не закончилась, чтобы начинать внутренние свары...

в сообщениях juristkostya нет ватных нарративов, а взаимные наезды пошли из-за какого-то недопонимания...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:у людей, которые хоть немного в теме должны появится сомнения. почему?
экспорт за 2019/2020
ячменя - 7,6 млн тонн
кукурузу - 27,9 млн тонн - 4 место
пшеницы - 21, млн тонн - 5 место
научите, как может получится общее 2 место - тут можно будет получить Филдсовскую премию по математике :D

добавлю, что распределение мест от года к году плавает.
Здесь и погодные факторы (урожай/неурожай) и смена структуры посевов (доля посевных площадей под пшеницей/ячменём/подсолнечником и пр. в каждой стране есть величина переменная).

Поэтому, говорить о конкретных местах в рейтинге просто безграмотно. Можно говорить о том, что, условно, в последние 10 лет такая-то группа стран является лидирующей.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Дивним є що він взагалі вважає що ракети українські. Можливо це країни НАТО поставили нам ракети - дивно що такої версії немає.

Х-50 (Нептун) ничем не хуже западных аналогов. Гораздо интереснее - кто дал целеуказание на загоризонтную цель.
Плюс надо учитывать что на крейсере была демонтирована система ПРО. То есть корабль был беззащитен перед ПКР.
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:54

  prodigy написав:"Не думай, что все пропели, что бури все отгремели,
Готовься к великой цели, а слава тебя найдет.
И снег, и ветер, синих звезд ночной полет,
Меня мое сердце в тревожную даль зовет".

читаешь коменты под песней и понимаешь, что совок головного мозга

Бывший главный редактор газеты «Комсомольское знамя» Владимир Кулеба: «Как-то мы затащили в постель одному нашему холостому коллеге огромную статую комсомолки. Крику было… »:
Каждый год редакторы всех комсомольских изданий собирались на месяц учебы в школе комсомольского актива в Москве. В одном крыле школы жили молодые вожди будущих революционных освободительных движений, в другом — мы. Это был настоящий фестиваль молодежи. Я лично привозил из Украины нежнейшее сало, редакторы из Магадана — большие красные рыбины, газетчики из Дагестана — ящики коньяку и т. д. Всю эту вкуснотищу сбрасывали в одну кучу и… неделями передавали друг другу опыт работы в печатных изданиях.
Однажды нас предупредили: пора, мол, сворачиваться, завтра приедут секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко и министр МВД СССР Вадим Бакатин. Не знаю, кто кого тогда надоумил, но мы ввосьмером сняли стоявшую при входе статую комсомолки и… уложили ее в постель нашего старейшины, редактора из Новгорода — холостяка и большого любителя карт. Так вот, возвратившись поздно, он в темноте лег в кровать — и сразу же начал кричать. Все, конечно, посмеялись, посидели немного и разошлись. Утром встали пораньше, чтобы поставить статую на место. Но несмотря на то, что накануне «комсомолку» очень легко протолкнули в окно, на следующий день поднять ее уже почему-то не смогли. Статуя не проходила ни в окно, ни в двери. А тут, как назло, госохрана подошла, осмотрелась и обнаружила пропажу этой статуи. Был страшный скандал. Зато все, кто заносил тогда эту «комсомолку», стали почти братьями. До сих пор друг друга поздравляем с днем рождения.

https://fakty.ua/ru/49503-byvshij-glavn ... -bylo-quot
Igneus
 
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