Каждый год редакторы всех комсомольских изданий собирались на месяц учебы в школе комсомольского актива в Москве. В одном крыле школы жили молодые вожди будущих революционных освободительных движений, в другом — мы. Это был настоящий фестиваль молодежи. Я лично привозил из Украины нежнейшее сало, редакторы из Магадана — большие красные рыбины, газетчики из Дагестана — ящики коньяку и т. д. Всю эту вкуснотищу сбрасывали в одну кучу и… неделями передавали друг другу опыт работы в печатных изданиях.

Однажды нас предупредили: пора, мол, сворачиваться, завтра приедут секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко и министр МВД СССР Вадим Бакатин. Не знаю, кто кого тогда надоумил, но мы ввосьмером сняли стоявшую при входе статую комсомолки и… уложили ее в постель нашего старейшины, редактора из Новгорода — холостяка и большого любителя карт. Так вот, возвратившись поздно, он в темноте лег в кровать — и сразу же начал кричать. Все, конечно, посмеялись, посидели немного и разошлись. Утром встали пораньше, чтобы поставить статую на место. Но несмотря на то, что накануне «комсомолку» очень легко протолкнули в окно, на следующий день поднять ее уже почему-то не смогли. Статуя не проходила ни в окно, ни в двери. А тут, как назло, госохрана подошла, осмотрелась и обнаружила пропажу этой статуи. Был страшный скандал. Зато все, кто заносил тогда эту «комсомолку», стали почти братьями. До сих пор друг друга поздравляем с днем рождения.

