я тоже как-то не ожидал, что кто-то способен отождествить "в лидерах" (то есть, "в числе лидеров/один из лидеров") и "лидер". Внимательность и ещё раз внимательность.
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Додано: Суб 30 кві, 2022 19:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:14
что за манера появилась на форуме наезжать, причем чем сильней наезжают, тем слабей плавают в цифрах... ребята, давайте уровень держать.
итак, все что выделено красным о 2 месте Украины - это всего лишь кто-то сказал
причем, как любят чиновники - лоханулся. дальше по тексту в этой же статье
у людей, которые хоть немного в теме должны появится сомнения. почему?
экспорт за 2019/2020
ячменя - 7,6 млн тонн
кукурузу - 27,9 млн тонн - 4 место
пшеницы - 21, млн тонн - 5 место
научите, как может получится общее 2 место - тут можно будет получить Филдсовскую премию по математике
инфо отсюда
Вы походу сами прочитали по диагонали, не вникая в детали
ps если кто-то начнет опровергать цифры, то напомню что - во-первых принято считать по маркетинговому году, т.е. с 1 июля по 30 июня, но во многих источниках пишут просто год - и непонятно - данные то ли за календарный, то ли за маркетинговый
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:27
народ, война еще не закончилась, чтобы начинать внутренние свары...
в сообщениях juristkostya нет ватных нарративов, а взаимные наезды пошли из-за какого-то недопонимания...
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
добавлю, что распределение мест от года к году плавает.
Здесь и погодные факторы (урожай/неурожай) и смена структуры посевов (доля посевных площадей под пшеницей/ячменём/подсолнечником и пр. в каждой стране есть величина переменная).
Поэтому, говорить о конкретных местах в рейтинге просто безграмотно. Можно говорить о том, что, условно, в последние 10 лет такая-то группа стран является лидирующей.
Додано: Суб 30 кві, 2022 20:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Х-50 (Нептун) ничем не хуже западных аналогов. Гораздо интереснее - кто дал целеуказание на загоризонтную цель.
Плюс надо учитывать что на крейсере была демонтирована система ПРО. То есть корабль был беззащитен перед ПКР.
Додано: Суб 30 кві, 2022 21:08
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генерал-рашист был уничтожен в результате удара ВСУ в районе Изюма
"По разведданным, предварительно около 100 "двухсотых". Начальник штаба предварительно также в числе погибших. Генерал симонов отправился на концерт к кобзону", - говорится в сообщении.
Додано: Суб 30 кві, 2022 21:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зернові -- то, звісно ж, цікаво, але таки вкину 5коп про війну... Бо вона, все-таки, якась дивна. Не те що я скаржусь, але таки дивно. Бо у мене десь так відбувається:
1) кілька діб на лінії фронту і десь вдвічі менше -- подалі від неї;
2) на фронті (Донбас) -- читаю книги, чи збережені заздалегідь сторінки з інету (покриття нема взагалі), їм консерви з різних країн ЄС, а вночі -- ще й роздивляюсь дедалі нахабніших зайців, бо, як пише Супрунка -- лиси нині обжерлись перебитою москальнею, і не хочуть полювати...
3) інколи чимось бомблять неподалік -- але вже є купа окопів, бліндажі -- неясно чим все те неприцільне бомблення має лякати; а їхню авіацію вже давно прогнали наші невичерпні запаси "стінгерів" (писав раніше).
По розмовах -- навіть колись (ще у "простому" АТО) було значно страшніше (напр., "місяць у броні, не знімаючи берці"). Але у мене чомусь постійно перед очима статті про колону "сепарів", що "тікає" зі Слов'янська в Донецьк, або сюжет з новин, згідно якого до ДАПу їхала наша "ротація", а "сепари" чомусь їх перевіряли, і не дозволяли брати більше одного ріжка. Сіріослі!???
А по інших розмовах -- колону з Іловайська винищили не просто так, а вже після того, як у ній якомусь "полковнику" раптом схотілось постріляти...
І разом з тим, я розумію, що москвини -- то ж абс.скажені істоти. Здатні на і Голодомор, і на Геноцид, і розстріляти "Відродження"... (див 193х роки...)
І от саме тому й дивує, що нині москвини у Сирії застосовували хім.зброю, а тут, у нас, яких вони ненавидять споконвіку (якоюсь нездоровою, хворою, гнилою, сюрреалістичною ненавистю) -- є лише прості бомбардування... Без хім.зброї, без бакт.зброї, без яд.зброї... Це добре, що їх нема, але завдяки чому це, от в чому питання?!?
І також дивує (вже як інженера), що з нашого боку (та й їхнього, мабуть, хай хоч які там дебіли) -- на фронті не діють якісь сучасні (чи хоч би й старовинні (триангуляція?) методи визначення кординат за спалахами і/або звуком... Чому це робиться "на око" (мінімальна ефективність, тобто ніяка..., спробуйте самі проставити знайти щось на супутн.фотах у програмі MilChat, є на плеймаркеті). Чому не краще було би зробити програмку для смартфону, що фіксуватиме і спалах, і звук, і виміряє час між ними (== відстань, якщо не тупі, й знаємо швидкість звуку...), і, може, навіть і напрям, якщо у смартфоні гарний компас. Тобто -- точне місце одним смартфоном! А вдень -- можна було би синхронізувати смартфони на різних спостережних постах, потім триангулювати затримки звуку, і знаходити та знищувати вихід... Здається навіть у мирному НЙ діє система пошуку місць пострілів за звуком. А у нас, з нашого боку, на війні -- не діє... І ніби й не хочуть... Чому? Невже завданням є постріляти якнайбільше, а не якнайефективніше??
Тому є враження, що все це навіть не планувалось як війна на локальне знищення -- навіть і з боку москвинів. Ні нині, ні у 2014. А лише як війна на виснаження?
Причому, неодноразово читаю думки, що Московія ж виснажиться на порядок раніше колективного Заходу... То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"? І який сенс продовжувати, якщо час грає проти москвинів?? Чи це просто якийсь дурнуватий спосіб розпастись на 100 фед.округів, а ми лише "супутні жертви"...?
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