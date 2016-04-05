Додано: Суб 30 кві, 2022 21:45

Зернові -- то, звісно ж, цікаво, але таки вкину 5коп про війну... Бо вона, все-таки, якась дивна. Не те що я скаржусь, але таки дивно. Бо у мене десь так відбувається:1) кілька діб на лінії фронту і десь вдвічі менше -- подалі від неї;2) на фронті (Донбас) -- читаю книги, чи збережені заздалегідь сторінки з інету (покриття нема взагалі), їм консерви з різних країн ЄС, а вночі -- ще й роздивляюсь дедалі нахабніших зайців, бо, як пише Супрунка -- лиси нині обжерлись перебитою москальнею, і не хочуть полювати...3) інколи чимось бомблять неподалік -- але вже є купа окопів, бліндажі -- неясно чим все те неприцільне бомблення має лякати; а їхню авіацію вже давно прогнали наші невичерпні запаси "стінгерів"(писав раніше).По розмовах -- навіть колись (ще у "простому" АТО) було значно страшніше (напр., "місяць у броні, не знімаючи берці"). Але у мене чомусь постійно перед очима статті про колону "сепарів", що "тікає" зі Слов'янська в Донецьк, або сюжет з новин, згідно якого до ДАПу їхала наша "ротація", а "сепари" чомусь їх перевіряли, і не дозволяли брати більше одного ріжка. Сіріослі!???А по інших розмовах -- колону з Іловайська винищили не просто так, а вже після того, як у ній якомусь "полковнику" раптом схотілось постріляти...І разом з тим, я розумію, що москвини -- то ж абс.скажені істоти. Здатні на і Голодомор, і на Геноцид, і розстріляти "Відродження"... (див 193х роки...)І от саме тому й дивує, що нині москвини у Сирії застосовували хім.зброю, а тут, у нас, яких вони ненавидять споконвіку (якоюсь нездоровою, хворою, гнилою, сюрреалістичною ненавистю) -- є лише прості бомбардування... Без хім.зброї, без бакт.зброї, без яд.зброї... Це добре, що їх нема, але завдяки чому це, от в чому питання?!?І також дивує (вже як інженера), що з нашого боку (та й їхнього, мабуть, хай хоч які там дебіли) -- на фронті не діють якісь сучасні (чи хоч би й старовинні (триангуляція?) методи визначення кординат за спалахами і/або звуком... Чому це робиться "на око" (мінімальна ефективність, тобто ніяка..., спробуйте самі проставити знайти щось на супутн.фотах у програмі MilChat, є на плеймаркеті). Чому не краще було би зробити програмку для смартфону, що фіксуватиме і спалах, і звук, і виміряє час між ними (== відстань, якщо не тупі, й знаємо швидкість звуку...), і, може, навіть і напрям, якщо у смартфоні гарний компас. Тобто -- точне місце одним смартфоном! А вдень -- можна було би синхронізувати смартфони на різних спостережних постах, потім триангулювати затримки звуку, і знаходити та знищувати вихід... Здається навіть у мирному НЙ діє система пошуку місць пострілів за звуком. А у нас, з нашого боку, на війні -- не діє... І ніби й не хочуть...Чому? Невже завданням є постріляти якнайбільше, а не якнайефективніше??Тому є враження, що все це навіть не планувалось як війна на локальне знищення -- навіть і з боку москвинів. Ні нині, ні у 2014. А лише як війна на виснаження?Причому, неодноразово читаю думки, що Московія ж виснажиться на порядок раніше колективного Заходу... То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"? І який сенс продовжувати, якщо час грає проти москвинів?? Чи це просто якийсь дурнуватий спосіб розпастись на 100 фед.округів, а ми лише "супутні жертви"...?