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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 тра, 2022 04:36
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vitaliian
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Додано: Нед 01 тра, 2022 05:14
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vitaliian
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-
- Повідомлень: 12761
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1992 раз.
- Подякували: 2839 раз.
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- Профіль
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