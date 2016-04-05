Bobua написав:То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"?
вы пытаетесь понять логику больных людей? Она кривая, строится на своих хотелках и примитивном миропонимании. Считайте что РФ хочет навязать всему миру свои психозы. А то что мир сопротивляется они считают как "враждебность и угрозы". Объективно примерно такая причина. Субъективно им кажется что весь мир их унижает и им угрожает. Фанатизм "наша вера единственно правильная", "кто не с нами тот против нас". Ничего нового кроме наличия у них Яо.
Ну шо ж... Втім, от Бабченко пише, що підтримка нам з боку США перейде на порядок(и?) вище: https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 7603668309 Отже, якщо Московія і досі не ризикнула воювати на винищення (окремі дебіли в окуп.районах -- то окрема тема, і пишуть, що їх потім шукатимуть по "спец.замовленню"), то далі питання лише в тому як саме Московія відступатиме...
Bobua написав:\\\ І разом з тим, я розумію, що москвини -- то ж абс.скажені істоти. Здатні на і Голодомор, і на Геноцид, і розстріляти "Відродження"... (див 193х роки...) І от саме тому й дивує, що нині москвини у Сирії застосовували хім.зброю, а тут, у нас, яких вони ненавидять споконвіку (якоюсь нездоровою, хворою, гнилою, сюрреалістичною ненавистю) -- є лише прості бомбардування... Без хім.зброї, без бакт.зброї, без яд.зброї... Це добре, що їх нема, але завдяки чому це, от в чому питання?!?
І також дивує (вже як інженера), що з нашого боку (та й їхнього, мабуть, хай хоч які там дебіли) -- на фронті не діють якісь сучасні (чи хоч би й старовинні (триангуляція?) методи визначення кординат за спалахами і/або звуком... Чому це робиться "на око" (мінімальна ефективність, тобто ніяка..., спробуйте самі проставити знайти щось на супутн.фотах у програмі MilChat, є на плеймаркеті). Чому не краще було би зробити програмку для смартфону, що фіксуватиме і спалах, і звук, і виміряє час між ними (== відстань, якщо не тупі, й знаємо швидкість звуку...), і, може, навіть і напрям, якщо у смартфоні гарний компас. Тобто -- точне місце одним смартфоном! А вдень -- можна було би синхронізувати смартфони на різних спостережних постах, потім триангулювати затримки звуку, і знаходити та знищувати вихід... Здається навіть у мирному НЙ діє система пошуку місць пострілів за звуком. А у нас, з нашого боку, на війні -- не діє... І ніби й не хочуть... Чому? Невже завданням є постріляти якнайбільше, а не якнайефективніше?? \\\
Почему не используют химию тут? -- потому, что где Сирия, а где масква -- если что -- можно же и ответку получить. Ну и не особо эффективна химия против _оснащенных_ военных... Но эти все "почему" -- это гадания навроде тех "тарологов" -- когда тупин помрет.
В Штатовских комплексах "пехотного взаимодействия" -- так и делается. Делать такое "на коленке" -- просить солдат держать смартфоны включенными и поднятыми, обеспечивать Wi-Fi на поле боя, пытаться высчитывать задержки на штатском оборуюовании... -- звучит как бред, извеняюсь...
Bobua написав:То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"?
Обычная современная война - на истощение. Амеры так воевали в Ираке и Афганистане. В Югославию, Сирию, Ливию - вообще не заходили. Бомбили с воздуха, а на земле сражались аборигены. Основная боевая единица - тактическая батальонная группа. Ротация - каждые 5-6 недель. Создание огневого превосходства на узких участках фронта для достижения конкретных задач - за счёт мобильности. Война в таком режиме может вестись десятилетиями. Поэтому прогнозы об окончании в мае/июне/июле - вероятно очень оптимистичные.