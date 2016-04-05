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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 902903904905>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 04:36

Обычная планёрка в русском жэке

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 05:14

Для сравнения планёрка в мэрии Ирпеня

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:12

  vitaliian написав:
  Bobua написав:То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"?
вы пытаетесь понять логику больных людей? Она кривая, строится на своих хотелках и примитивном миропонимании. Считайте что РФ хочет навязать всему миру свои психозы. А то что мир сопротивляется они считают как "враждебность и угрозы". Объективно примерно такая причина. Субъективно им кажется что весь мир их унижает и им угрожает. Фанатизм "наша вера единственно правильная", "кто не с нами тот против нас". Ничего нового кроме наличия у них Яо.

Ну шо ж...
Втім, от Бабченко пише, що підтримка нам з боку США перейде на порядок(и?) вище: https://mobile.facebook.com/groups/2417 ... 7603668309
Отже, якщо Московія і досі не ризикнула воювати на винищення (окремі дебіли в окуп.районах -- то окрема тема, і пишуть, що їх потім шукатимуть по "спец.замовленню"), то далі питання лише в тому як саме Московія відступатиме...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:26

  Bobua написав:\\\
І разом з тим, я розумію, що москвини -- то ж абс.скажені істоти. Здатні на і Голодомор, і на Геноцид, і розстріляти "Відродження"... (див 193х роки...)
І от саме тому й дивує, що нині москвини у Сирії застосовували хім.зброю, а тут, у нас, яких вони ненавидять споконвіку (якоюсь нездоровою, хворою, гнилою, сюрреалістичною ненавистю) -- є лише прості бомбардування... Без хім.зброї, без бакт.зброї, без яд.зброї... Це добре, що їх нема, але завдяки чому це, от в чому питання?!?

І також дивує (вже як інженера), що з нашого боку (та й їхнього, мабуть, хай хоч які там дебіли) -- на фронті не діють якісь сучасні (чи хоч би й старовинні (триангуляція?) методи визначення кординат за спалахами і/або звуком... Чому це робиться "на око" (мінімальна ефективність, тобто ніяка..., спробуйте самі проставити знайти щось на супутн.фотах у програмі MilChat, є на плеймаркеті). Чому не краще було би зробити програмку для смартфону, що фіксуватиме і спалах, і звук, і виміряє час між ними (== відстань, якщо не тупі, й знаємо швидкість звуку...), і, може, навіть і напрям, якщо у смартфоні гарний компас. Тобто -- точне місце одним смартфоном! А вдень -- можна було би синхронізувати смартфони на різних спостережних постах, потім триангулювати затримки звуку, і знаходити та знищувати вихід... Здається навіть у мирному НЙ діє система пошуку місць пострілів за звуком. А у нас, з нашого боку, на війні -- не діє... І ніби й не хочуть... :( Чому? Невже завданням є постріляти якнайбільше, а не якнайефективніше??
\\\

Почему не используют химию тут? -- потому, что где Сирия, а где масква -- если что -- можно же и ответку получить.
Ну и не особо эффективна химия против _оснащенных_ военных...
Но эти все "почему" -- это гадания навроде тех "тарологов" -- когда тупин помрет.

В Штатовских комплексах "пехотного взаимодействия" -- так и делается. Делать такое "на коленке" -- просить солдат держать смартфоны включенными и поднятыми, обеспечивать Wi-Fi на поле боя, пытаться высчитывать задержки на штатском оборуюовании... -- звучит как бред, извеняюсь...
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"?

Обычная современная война - на истощение. Амеры так воевали в Ираке и Афганистане. В Югославию, Сирию, Ливию - вообще не заходили. Бомбили с воздуха, а на земле сражались аборигены.
Основная боевая единица - тактическая батальонная группа. Ротация - каждые 5-6 недель. Создание огневого превосходства на узких участках фронта для достижения конкретных задач - за счёт мобильности.
Война в таком режиме может вестись десятилетиями. Поэтому прогнозы об окончании в мае/июне/июле - вероятно очень оптимистичные.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ячменя - 7,6 млн тонн
кукурузу - 27,9 млн тонн - 4 место
пшеницы - 21, млн тонн - 5 место
научите, как может получится общее 2 место - тут можно будет получить Филдсовскую премию по математике

В спорті в багатоборствах цілком можна мати непризові місця в окремих видах і хоч золото в сумі. Якщо, скажімо умовно, ті країни які перважають в окремих культарах, слабо представлені в інших, то цілком можливо. Давайте премію.
Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:
У світі підскочили ціни й на зернові на 70%, оскільки Україна цього року не зможе експортувати свою продукцію. Щойно продукцію знову продаватимуть за кордон, ціни зростуть і у нас. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 18145.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:І також дивує (вже як інженера)

з цього речення починається дика маячня , який спалах чи звук?
кожний вимір має припустимі похибки, найменші вони у GPS навігації (порівняно з візуальними, радіо (Декка, радиомаяки), рлс і астрономія)

ваша пропозиція недоречна взагалі, сучасна війна з використання дронів і БПЛА дає координати у 10 разів точніше, ніж спостереження людини у стані шоку (навіть з досвідом коригувальника вогню)

байка про Іловайськ і "полковника" -це вкид "зради" на вентилятор ,
не треба вкидів неперевіреної інформації (ви не так багато генеруєте повідомлень, але краще зовсім нічого не писати, чим писати нісенітницю)
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 01 тра, 2022 08:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:

Які плюси? Гречка по 60 грн?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:13

  crumd написав:
  Bobua написав:То який сенс їй було взагалі це починати, якщо вони таки не планували всі скопом "у Рай", а "всі решта у Пекло"?

Обычная современная война - на истощение. Амеры так воевали в Ираке и Афганистане. В Югославию, Сирию, Ливию - вообще не заходили. Бомбили с воздуха, а на земле сражались аборигены.
Основная боевая единица - тактическая батальонная группа. Ротация - каждые 5-6 недель. Создание огневого превосходства на узких участках фронта для достижения конкретных задач - за счёт мобильности.
Война в таком режиме может вестись десятилетиями. Поэтому прогнозы об окончании в мае/июне/июле - вероятно очень оптимистичные.

более распространенное мнение, что со стороны РФ обычная тактика второй мировой войны - тупо давим железом и людьми. причем с тем же подходом - людей не жалеем.
так что скоро без всеобщей мобилизации в РФ наступать будет некому, хотя железа там еще много...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:20

  Ой+ написав:
  Shaman написав:ячменя - 7,6 млн тонн
кукурузу - 27,9 млн тонн - 4 место
пшеницы - 21, млн тонн - 5 место
научите, как может получится общее 2 место - тут можно будет получить Филдсовскую премию по математике

В спорті в багатоборствах цілком можна мати непризові місця в окремих видах і хоч золото в сумі. Якщо, скажімо умовно, ті країни які перважають в окремих культарах, слабо представлені в інших, то цілком можливо. Давайте премію.
Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:
У світі підскочили ціни й на зернові на 70%, оскільки Україна цього року не зможе експортувати свою продукцію. Щойно продукцію знову продаватимуть за кордон, ціни зростуть і у нас. https://economics.segodnya.ua/ua/econom ... 18145.html

там где, есть субъективные оценки - могут быть варианты с призовыми местами.
здесь чистая математика - все культуры представлены в списке, считается или по валу, или по стоимости - в общем как ни крути, со вторым местом лажанулись - надо признать ;)

с учетом того, что экспорт подсолнечного масла сейчас затруднен, то теоретически возможно падение цены на него. с учетом того, что основные МЭЗ в оккупации - какой вывод?

а вообще неправильный вывод - падение экспорта всегда ж.па, поскольку внутренний споживач может и будет наблюдать падение цены, вот только купить будет не на что, поскольку нет экспорта - а значит и зарабатывать негде.
с подсолнечным маслом, 95% которого шло на экспорт, это особенно наглядно
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 тра, 2022 08:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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