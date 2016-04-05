Додано: Нед 01 тра, 2022 08:50

Президент Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, подписав 19 февраля 1942 года Чрезвычайный указ № 9066, который разрешал военным властям определить «зоны выселения» и перемещать из них любых лиц. В результате, все граждане японского происхождения были насильственно выселены с тихоокеанского побережья, в том числе из Калифорнии и большей части Орегона и Вашингтона, в лагеря для интернированных. В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость». В январе 1945 года законы о выселении были отменены

За дезертирство та держзраду полоненого офіцера, який після анексії Криму перейшов до російської армії, засудили на 15 роківнедели 3 назад Любовь Соболь на своем канале в Youtube делала сюжет о депутатах (разных регионов и разных уровней -городских/областных), котрые с пеной у рта поддерживают войну и агрессию против Украины , "по странному совпадению" практически все депутаты были носителями украинских фамилийу меня возникает вопрос? им что больше всех надо-что он бегут "впереди паровоза" в желании выслучиться,— насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].года была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее (по воспоминаниям жителей АССР НП, ещё 26 августа) на территорию АССР НП были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдалённые районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.). В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой национальности были отправлены с фронта в тыловые части. В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья, не занятых вермахтом[22][23]. Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года.. 367 000 немцев было депортировано на восток (на сборы отводилось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай.в душе эти депутаты давно отреклись от Родины их предков(а некоторые даже родились в Украине), но кто их за язык то тянет (молчи себе и сиди тихо), лезут на ТВ с публичными выступлениями, суки