-смотря с чем сравнивать (если с 23 февраля, то 40%(а по авиации 50%) "нового" уже не существует -также надо учесть качество оставшегося железа (из оставшегося в закромах, может набереться 15-20% "нового", остальное хлам с которым воевать нельзя, потому как хлам может банально заглохнуть(сломаться) не доехав до места боя (если у них "новая" техника ломалась и они бросали новые Т90 в грязи и на дорогах(даже не подрывая), то железом с консервации будет 1/10-15 которые вообще куда-то доедут (танки и БМД)
наступление уже выдохдось по всем направлениям, кое-где они пытаются имитировать наступательные действия, в сети приводилось сравнение со Сталинградской битвой и окружением 6й армии Паулься (серверная группирова красных зокончила маневр за 4 дня, южная за 6 дней), т.е. через 6 дней кольцо замкнулось...
наступление на Донбассе началось 18 апреля (некоторые считают, что набрало силу 21 апреля), даже с 21 апреля -пошел 11й день
максимально еще неделя в попытках наступать, ок до 10 мая дальше надо сделать ротацию (нельзя наступать и воевать беспрерывно) , вопрос -кем заменить (усилить) передовые части? в резервах не больше 15 тысяч (включая тех кого отловили "с улиц Донецка/Луганска условно")
Ой+ написав:Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:
Які плюси? Гречка по 60 грн?
В цитаті, яку привів, вказано що внутрішні ціни на зерно зараз значно нижчі за експортні.
Shaman написав:а вообще феерический бред - падение экспорта всегда ж.па, поскольку внутренний споживач может и будет наблюдать падение цены, вот только купить будет не на что, поскольку нет экспорта - а значит и зарабатывать негде. с подсолнечным маслом, 95% которого шло на экспорт, это особенно наглядно
Далеко не всі споживачі заробляли тільки на експорті с/продукції. А в разі відновлення експорту всім прийдеться купляти по світовим цінам, що буде дуже болісно. Зараз ціни у магазинчиках типу "товари з Європи" стали доволі привабливі у порівнянні з супермаркетівськими.
Ой+ написав:Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:
Які плюси? Гречка по 60 грн?
Это повод, к пересмотру рынка ВНУТРЕННЕГО - пожалуйста под брендом "Самое лучшее - Украинское"(Найкраще - своє!) и(вернее - для чего) тотального искоренения коррупции - восстановление "Государства", а для Украины реально государство І Группы.
Пожалуйста, выращивайте, перерабатывайте, продавайте "гречку по 10" - лично я у Вас много куплю!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 01 тра, 2022 08:49, всього редагувалось 2 разів.
недели 3 назад Любовь Соболь на своем канале в Youtube делала сюжет о депутатах (разных регионов и разных уровней -городских/областных), котрые с пеной у рта поддерживают войну и агрессию против Украины , "по странному совпадению" практически все депутаты были носителями украинских фамилий
у меня возникает вопрос? им что больше всех надо-что он бегут "впереди паровоза" в желании выслучиться, засвидетельствовать свою лояльность (преданность) режиму
Интерни́рование япо́нцев в США — насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в концентрационные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными[1].
Президент Франклин Рузвельт санкционировал интернирование, подписав 19 февраля 1942 года Чрезвычайный указ № 9066, который разрешал военным властям определить «зоны выселения» и перемещать из них любых лиц. В результате, все граждане японского происхождения были насильственно выселены с тихоокеанского побережья, в том числе из Калифорнии и большей части Орегона и Вашингтона, в лагеря для интернированных. В 1944 году Верховный суд США подтвердил конституционность интернирования, аргументировав это тем, что ограничение гражданских прав расовой группы допустимо, если того «требует общественная необходимость». В январе 1945 года законы о выселении были отменены
После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР. Для этой цели заранее (по воспоминаниям жителей АССР НП, ещё 26 августа) на территорию АССР НП были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдалённые районы Сибири, Казахстана и Средней Азии. Согласно этому указу в сентябре-октябре 1941 г. было депортировано 446 480 советских немцев (по другим данным 438 280). В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой национальности были отправлены с фронта в тыловые части. В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья, не занятых вермахтом[22][23]. Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев. 367 000 немцев было депортировано на восток (на сборы отводилось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай.
в душе эти депутаты давно отреклись от Родины их предков(а некоторые даже родились в Украине), но кто их за язык то тянет (молчи себе и сиди тихо), лезут на ТВ с публичными выступлениями, суки
Ой+ написав:Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:
Які плюси? Гречка по 60 грн?
В цитаті, яку привів, вказано що внутрішні ціни на зерно зараз значно нижчі за експортні.
Shaman написав:а вообще неправильный вывод - падение экспорта всегда ж.па, поскольку внутренний споживач может и будет наблюдать падение цены, вот только купить будет не на что, поскольку нет экспорта - а значит и зарабатывать негде. с подсолнечным маслом, 95% которого шло на экспорт, это особенно наглядно
Далеко не всі споживачі заробляли тільки на експорті с/продукції. А в разі відновлення експорту всім прийдеться купляти по світовим цінам, що буде дуже болісно. Зараз ціни у магазинчиках типу "товари з Європи" стали доволі привабливі у порівнянні з супермаркетівськими.
смягчим формулировки во-первых есть мультипликатор, он немаленький. во-вторых, если экспорт упадет на 40%, что будет с курсом доллара?
т.е. условный хлеб и подсолнечное масло подешевеют, а все остальное?
На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення.
"Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів. Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області", - повідомили у Генштабі.