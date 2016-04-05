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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 904905906907>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:смягчим формулировки
во-первых есть мультипликатор, он немаленький.
во-вторых, если экспорт упадет на 40%, что будет с курсом доллара?
т.е. условный хлеб и подсолнечное масло подешевеют, а все остальное?

На курс зараз експорт не основний чинник. І я в цілому я ж не кажу що це добре. Мене тривожить
Як велике переселення українців вплине на економіку https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:37

  BIGor написав:
  Ой+ написав:Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:

Які плюси? Гречка по 60 грн?

половину гречки поставляли моцкали....
по 60 это шара, у нас по 75, Запорожье...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:40

  Shaman написав:и подсолнечного масла нет - мы в шоке от проблем в Германии :D


Появляеться только периодически оливковое па 5 евро литр.
Па 10 евро лит в свободной продаже.

Просто на следующий год немецкие супермаркеты заключат годовые контракты на оливковое, будет в свободной продаже.

Украине если лишиться контрактов с немецкими торговыми сетями, прийдеться ждать опять год-два пока немцы переориентируються на украинских поставщиков.

Рынки просто так не стоят пустыми, их кто-то быстро займет.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:49

  edvardd написав:
  BIGor написав:
  Ой+ написав:Зараз наш експорт унеможливлений і це дає певні плюси для внутрішнього споживача:

Які плюси? Гречка по 60 грн?

половину гречки поставляли моцкали....
по 60 это шара, у нас по 75, Запорожье...

Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:17

  BIGor написав:Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).


Вообще странно. У Украины нет недостатка в пахотных землях, зачем везти еще что-то с росии ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:24

  Ой+ написав:\\\ Мене тривожить
Як велике переселення українців вплине на економіку https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/

Вы меньше попусту тревожтесь: что эту статью, что саму проблему (э)миграции местные форумные эксперты задолго до Мазэпы обсуждать начали :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:24

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).


Вообще странно. У Украины нет недостатка в пахотных землях, зачем везти еще что-то с росии ?

Наша гречка качественнее и ДОРОЖЕ.
Поэтому её выращивать невыгодно.
Если есть хороший урожай то уходит на экспорт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:29

  _hunter написав:
  Ой+ написав:\\\ Мене тривожить
Як велике переселення українців вплине на економіку https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/

Вы меньше попусту тревожтесь: что эту статью, что саму проблему (э)миграции местные форумные эксперты задолго до Мазэпы обсуждать начали :lol:

Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.

Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому.

Проблему можна вирішити, виключивши співробітників таких компаній зі списку військовозобов'язаних. Армія від цього кроку точно не втратить боєздатності – а економіка від цього лише виграє.

Кто успел тот в Турции, Эстонии, Франции, ...
Но большинство в эвакуации в западных регионах Украины.
Отправляли, как временно, но сейчас начинается брожение. При чём именно по причине деятельности властей в Киеве.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:33

  Kudrjavuy написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).


Вообще странно. У Украины нет недостатка в пахотных землях, зачем везти еще что-то с росии ?

Наша гречка качественнее и ДОРОЖЕ.
Поэтому её выращивать невыгодно.
Если есть хороший урожай то уходит на экспорт.


Почему дороже ? Климат или земля не подходит ?
В германии гречка с рашки, фирмы Довгань.
https://intermarkt24.de/Krupa-mannaya-iz-rossii
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:37

  Kudrjavuy написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).


Вообще странно. У Украины нет недостатка в пахотных землях, зачем везти еще что-то с росии ?

Наша гречка качественнее и ДОРОЖЕ.
Поэтому её выращивать невыгодно.
Если есть хороший урожай то уходит на экспорт.

Если Вас устроит моя трактовка, то:
1. Тотальная глупость обкладывающих налогом.
2. Гречка "сама" не растёт а только в комплексе с ..бджолярством.
Решение проблемы:
Освободите от каких либо поборов пчеловодов и наложить запрет на С/Х химию в 30 километровой зоне.
Это позволит не иметь убытков с посевов гречки, для тех, кто серьёзно занимается посевами гречки.
Отсутствие гарантированного оптового покупателя с гарантированной ценой.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 01 тра, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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