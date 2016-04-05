Shaman написав:смягчим формулировки во-первых есть мультипликатор, он немаленький. во-вторых, если экспорт упадет на 40%, что будет с курсом доллара? т.е. условный хлеб и подсолнечное масло подешевеют, а все остальное?
На курс зараз експорт не основний чинник. І я в цілому я ж не кажу що це добре. Мене тривожить
Вы меньше попусту тревожтесь: что эту статью, что саму проблему (э)миграции местные форумные эксперты задолго до Мазэпы обсуждать начали
Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.
Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому.
Проблему можна вирішити, виключивши співробітників таких компаній зі списку військовозобов'язаних. Армія від цього кроку точно не втратить боєздатності – а економіка від цього лише виграє.
Кто успел тот в Турции, Эстонии, Франции, ... Но большинство в эвакуации в западных регионах Украины. Отправляли, как временно, но сейчас начинается брожение. При чём именно по причине деятельности властей в Киеве.
BIGor написав:Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).
Вообще странно. У Украины нет недостатка в пахотных землях, зачем везти еще что-то с росии ?
Наша гречка качественнее и ДОРОЖЕ. Поэтому её выращивать невыгодно. Если есть хороший урожай то уходит на экспорт.
Если Вас устроит моя трактовка, то: 1. Тотальная глупость обкладывающих налогом. 2. Гречка "сама" не растёт а только в комплексе с ..бджолярством. Решение проблемы: Освободите от каких либо поборов пчеловодов и наложить запрет на С/Х химию в 30 километровой зоне. Это позволит не иметь убытков с посевов гречки, для тех, кто серьёзно занимается посевами гречки. Отсутствие гарантированного оптового покупателя с гарантированной ценой.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 01 тра, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.