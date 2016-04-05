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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 904905906907>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:24

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Да, та что была в АТБ - производитель Казахстан (на самом деле рашка, у них Казахстан как белорашка).


Вообще странно. У Украины нет недостатка в пахотных землях, зачем везти еще что-то с росии ?

Наша гречка качественнее и ДОРОЖЕ.
Поэтому её выращивать невыгодно.
Если есть хороший урожай то уходит на экспорт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:29

  _hunter написав:
  Ой+ написав:\\\ Мене тривожить
Як велике переселення українців вплине на економіку https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/25/686191/

Вы меньше попусту тревожтесь: что эту статью, что саму проблему (э)миграции местные форумные эксперты задолго до Мазэпы обсуждать начали :lol:

Ще однією проблемою еміграції є "відтік мізків": багато компаній евакуювали свій персонал за кордон. У цьому особливо досягли успіху IT-компанії, які в останні роки заробляли величезний експортний виторг для України.

Ці високомобільні хлопці – здебільшого призовного віку, а отже, з України їх не випустять. Розуміючи це, вони сюди найближчим часом не повернуться. І чим довше вони будуть за кордоном, тим менше шансів на їхнє повернення в майбутньому.

Проблему можна вирішити, виключивши співробітників таких компаній зі списку військовозобов'язаних. Армія від цього кроку точно не втратить боєздатності – а економіка від цього лише виграє.

Кто успел тот в Турции, Эстонии, Франции, ...
Но большинство в эвакуации в западных регионах Украины.
Отправляли, как временно, но сейчас начинается брожение. При чём именно по причине деятельности властей в Киеве.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:40

  pesikot написав:
"У нас больше нет работы, газа, света!" Жители Донбасса "радуются" приходу "освободителей"


Поделом бамбасским идиотам
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:48

  prodigy написав:
  Bobua написав:І також дивує (вже як інженера)

з цього речення починається дика маячня , який спалах чи звук?
кожний вимір має припустимі похибки, найменші вони у GPS навігації (порівняно з візуальними, радіо (Декка, радиомаяки), рлс і астрономія)

ваша пропозиція недоречна взагалі, сучасна війна з використання дронів і БПЛА дає координати у 10 разів точніше, ніж спостереження людини у стані шоку (навіть з досвідом коригувальника вогню)



Спалахи бачимо вночі.
Якщо з "градів" -- то ще й короткі вогняні дуги видно на горизонті.

Стан шоку при цьому не спостерігав. Вони далеко (десятки секунд звук йде) і б'ють х.з. куди. Чого тут панікувати якщо є окопи, бліндажі...?

Москвинські дрони літають над укр.позиціями мало чи не щодня. І, здогадно, мають бачити все. Бо дерева лише почали зеленіти. І я навіть у базарний 8х біноклик бачу халабуду на сусідній нашій позиції. Яка, ніби то, планувалась як "невидима"...
Але дрони москвинам не помогли -- коли бомблять -- завжди не влучають. :)
І це добре, бо збивати їх нічим... Ні ел.магн. гармат, ні отих кумедних накладок (схожих на роги) на вуха, що ще у ІІ світову зенітники використовували -- не маємо нині...
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:55

  Starikan написав:
  pesikot написав:
"У нас больше нет работы, газа, света!" Жители Донбасса "радуются" приходу "освободителей"


Поделом бамбасским идиотам

Всюди, де є російська мова - чимало таких кадрів. В тих же Латвії, Німеччині, Америці - ватніків повно.
Джерелом ненависті до всього неросійського є російська пропаганда, на яку витрачаються величезні гроші
Востаннє редагувалось Frant в Нед 01 тра, 2022 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:59

  Bobua написав:
Спалахи бачимо вночі.
Якщо з "градів" -- то ще й короткі вогняні дуги видно на горизонті.

Стан шоку при цьому не спостерігав. Вони далеко (десятки секунд звук йде) і б'ють х.з. куди. Чого тут панікувати якщо є окопи, бліндажі...?

Москвинські дрони літають над укр.позиціями мало чи не щодня. І, здогадно, мають бачити все. Бо дерева лише почали зеленіти. І я навіть у базарний 8х біноклик бачу халабуду на сусідній нашій позиції. Яка, ніби то, планувалась як "невидима"...
Але дрони москвинам не помогли -- коли бомблять -- завжди не влучають. :)
І це добре, бо збивати їх нічим... Ні ел.магн. гармат, ні отих кумедних накладок (схожих на роги) на вуха, що ще у ІІ світову зенітники використовували -- не маємо нині...

Кроме того, работа фронтовой авиации - с бомбёжкой тяжелыми бомбами - феерически громадные столбы дыма...
И кошмарные пожарища чуть-ли не на сутки после фосфорных бомб.
От тяжелых РСЗО с шипением и масшабными разрывами.... - земля просто ходит под ногами. :cry: :cry: :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:03

  Frant написав:
  Starikan написав:Поделом бамбасским идиотам

Всюди, де є російська мова - чимало таких кадрів. В тих же Латвії, Німеччині, Америці - ватніків повно.

Для неполноценных(или просто обиженных богом):
Это Волноваха!
Сарказм на РФский геббельс-ТВ.
Такое же снимают и на харьковщине.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 01 тра, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:14

  _hunter написав:
  Bobua написав:\\\
І разом з тим, я розумію, що москвини -- то ж абс.скажені істоти. Здатні на і Голодомор, і на Геноцид, і розстріляти "Відродження"... (див 193х роки...)
І от саме тому й дивує, що нині москвини у Сирії застосовували хім.зброю, а тут, у нас, яких вони ненавидять споконвіку (якоюсь нездоровою, хворою, гнилою, сюрреалістичною ненавистю) -- є лише прості бомбардування... Без хім.зброї, без бакт.зброї, без яд.зброї... Це добре, що їх нема, але завдяки чому це, от в чому питання?!?

І також дивує (вже як інженера), що з нашого боку (та й їхнього, мабуть, хай хоч які там дебіли) -- на фронті не діють якісь сучасні (чи хоч би й старовинні (триангуляція?) методи визначення кординат за спалахами і/або звуком... Чому це робиться "на око" (мінімальна ефективність, тобто ніяка..., спробуйте самі проставити знайти щось на супутн.фотах у програмі MilChat, є на плеймаркеті). Чому не краще було би зробити програмку для смартфону, що фіксуватиме і спалах, і звук, і виміряє час між ними (== відстань, якщо не тупі, й знаємо швидкість звуку...), і, може, навіть і напрям, якщо у смартфоні гарний компас. Тобто -- точне місце одним смартфоном! А вдень -- можна було би синхронізувати смартфони на різних спостережних постах, потім триангулювати затримки звуку, і знаходити та знищувати вихід... Здається навіть у мирному НЙ діє система пошуку місць пострілів за звуком. А у нас, з нашого боку, на війні -- не діє... І ніби й не хочуть... :( Чому? Невже завданням є постріляти якнайбільше, а не якнайефективніше??
\\\

Почему не используют химию тут? -- потому, что где Сирия, а где масква -- если что -- можно же и ответку получить.
Ну и не особо эффективна химия против _оснащенных_ военных...
Но эти все "почему" -- это гадания навроде тех "тарологов" -- когда тупин помрет.

В Штатовских комплексах "пехотного взаимодействия" -- так и делается. Делать такое "на коленке" -- просить солдат держать смартфоны включенными и поднятыми, обеспечивать Wi-Fi на поле боя, пытаться высчитывать задержки на штатском оборуюовании... -- звучит как бред, извеняюсь...


Ну шо ж...
Не буде хімії -- то й добре. :)

Wi-Fi на полі бою -- це було би якось надто "жирно". Та й треба ж хоч колись від інетів відпочивати. :)
Я думав, що, могли би синхронізувати годинники, чи по рації запустити одночасно секундоміри для вимірювання затримок. Але як ні, то ні. То так і будемо сидіти на позиціях як смішні сурикати :) в суч.артилер.війні...
І ще раз напишу: виходи й вибухи здебільшо далеко (секунди чи десятки секунд звук йде) і б'ють х.з. куди. Чого тут панікувати якщо є окопи, бліндажі...?
Звісно ж, позиція яку обстрілюють не буде знімати відео. А що завадить усім сусіднім?
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На что обратил, внимание...
На Донбассе никогда не видел звёзд, а теперь всё небо, словно в древности(усеяно жемчугом) - смело можно идти за солью по "Чумацькому шляху".
Промышленность Украины(на Донбассе) в полном ступоре. Такого за свою жизнь не видел никогда. Что нас может ожидать - сложно представить.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:29

  Kudrjavuy написав:На что обратил, внимание...
На Донбассе никогда не видел звёзд, а теперь всё небо, словно в древности(усеяно жемчугом) - смело можно идти за солью по "Чумацькому шляху".
Промышленность Украины(на Донбассе) в полном ступоре. Такого за свою жизнь не видел никогда. Что нас может ожидать - сложно представить.

сначала победить.
потом закатать рукава и восстанавливать страну.
что из этого получится - зависит от нас.
примеры есть и положительные, и отрицательные - я оптимист ;)
Shaman
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