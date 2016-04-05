Kudrjavuy написав:На что обратил, внимание... На Донбассе никогда не видел звёзд, а теперь всё небо, словно в древности(усеяно жемчугом) - смело можно идти за солью по "Чумацькому шляху". Промышленность Украины(на Донбассе) в полном ступоре. Такого за свою жизнь не видел никогда. Что нас может ожидать - сложно представить.
Это от безделия. Раньше значит было некогда на звезды по ночам смотреть Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
Damien написав:Это от безделия. Раньше значит было некогда на звезды по ночам смотреть Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
О на форумі є і астрономи!
у місті краса зоряного неба суттєво погіршена світлом культурного походження. Ілюмінація житлових і промислових районів створює ефект так званої полюції (від англійського слова pollution – забруднення, – ред.) – відбиття світла з землі приземними шарами повітря. Чим більш забруднене повітря і чим більша його вологість – тим сильніше відбиття. А чим сильніша полюція – тим гірше видно зоряне небо. https://life.pravda.com.ua/travel/2016/08/3/215971/
Kudrjavuy написав:На что обратил, внимание... На Донбассе никогда не видел звёзд, а теперь всё небо, словно в древности(усеяно жемчугом) - смело можно идти за солью по "Чумацькому шляху". Промышленность Украины(на Донбассе) в полном ступоре. Такого за свою жизнь не видел никогда. Что нас может ожидать - сложно представить.
Это от безделия. Раньше значит было некогда на звезды по ночам смотреть Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
Может Вам со стороны и виднее. Только масштабы промышленности не представляете - просто по причине, что такого не видели. Пахнет не цветущей липой и яблоками, а воздух сейчас пахнет сажей (холодно, нет газа, проблемы с деньгами на электричество, где оно есть) топят печки в квартирах и порохом.
Хомякоид написав:Прогноз по падению ВВП в 50% - такого у Украины еще не было.
Надеюсь Запад будет поддерживать и дальше.
Саме час робити структурні зміни... Якщо грубо Взяти кодекс законів ЄС і впровадити їх поки йде війна... Адже раніше постійно виникало питання - де взяти кошти які виникли від впровадження закону.... А тепер таке питання відсутнє... Ті хто не працюють від зміни законів ні менше ні більше платити не зможуть.. А так впровадимо законодавство ЄС.. і відразу після війни можна розпускати митницю на кордоні з ЄС
Всюди, де є російська мова - чимало таких кадрів. В тих же Латвії, Німеччині, Америці - ватніків повно. Джерелом ненависті до всього неросійського є російська пропаганда, на яку витрачаються величезні гроші
В бамбасе их подавляющее большинство. Вспомните 2004 год и шабаш в Северодонецке. И результаты их голосования на протяжении 30 лет. Мова та суто російська пропаганда тут ні до чого, справа в агітації ПР та її спонсорів - промислових олігархів, для яких міцні зв'язки із рашкою - основа їх багатства.
Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам. А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.
Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?