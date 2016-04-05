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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 905906907908>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 11:46

  Kudrjavuy написав:На что обратил, внимание...
На Донбассе никогда не видел звёзд, а теперь всё небо, словно в древности(усеяно жемчугом) - смело можно идти за солью по "Чумацькому шляху".
Промышленность Украины(на Донбассе) в полном ступоре. Такого за свою жизнь не видел никогда. Что нас может ожидать - сложно представить.

Это от безделия. Раньше значит было некогда на звезды по ночам смотреть
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Damien написав:Это от безделия. Раньше значит было некогда на звезды по ночам смотреть
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле

О на форумі є і астрономи!
у місті краса зоряного неба суттєво погіршена світлом культурного походження.
Ілюмінація житлових і промислових районів створює ефект так званої полюції (від англійського слова pollution – забруднення, – ред.) – відбиття світла з землі приземними шарами повітря.
Чим більш забруднене повітря і чим більша його вологість – тим сильніше відбиття. А чим сильніша полюція – тим гірше видно зоряне небо. https://life.pravda.com.ua/travel/2016/08/3/215971/
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:17

  Damien написав:
  Kudrjavuy написав:На что обратил, внимание...
На Донбассе никогда не видел звёзд, а теперь всё небо, словно в древности(усеяно жемчугом) - смело можно идти за солью по "Чумацькому шляху".
Промышленность Украины(на Донбассе) в полном ступоре. Такого за свою жизнь не видел никогда. Что нас может ожидать - сложно представить.

Это от безделия. Раньше значит было некогда на звезды по ночам смотреть
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле

:mrgreen:
Может Вам со стороны и виднее.
Только масштабы промышленности не представляете - просто по причине, что такого не видели.
Пахнет не цветущей липой и яблоками, а воздух сейчас пахнет сажей (холодно, нет газа, проблемы с деньгами на электричество, где оно есть) топят печки в квартирах и порохом.

И звёзды...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Прогноз по падению ВВП в 50% - такого у Украины еще не было.

Надеюсь Запад будет поддерживать и дальше.
Саме час робити структурні зміни...
Якщо грубо
Взяти кодекс законів ЄС і впровадити їх поки йде війна...
Адже раніше постійно виникало питання - де взяти кошти які виникли від впровадження закону....
А тепер таке питання відсутнє...
Ті хто не працюють від зміни законів ні менше ні більше платити не зможуть..
А так впровадимо законодавство ЄС..
і відразу після війни можна розпускати митницю на кордоні з ЄС
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:43

  Frant написав:
  Starikan написав:Поделом бамбасским идиотам
Всюди, де є російська мова - чимало таких кадрів. В тих же Латвії, Німеччині, Америці - ватніків повно.
Джерелом ненависті до всього неросійського є російська пропаганда, на яку витрачаються величезні гроші

В бамбасе их подавляющее большинство. Вспомните 2004 год и шабаш в Северодонецке. И результаты их голосования на протяжении 30 лет.
Мова та суто російська пропаганда тут ні до чого, справа в агітації ПР та її спонсорів - промислових олігархів, для яких міцні зв'язки із рашкою - основа їх багатства.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А шо Пинчук уже враг ? Или что значит заняли дом Пинчука ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:51

  Хомякоид написав: Вы где находитесь ?

Прогноз по падению ВВП в 50% - такого у Украины еще не было.

Надеюсь Запад будет поддерживать и дальше.

Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам.
...

вот это нужное решение.

раньше как предлагали - взять все и поделить.

а теперь - надо отобрать и продать правильным западным (читай немецким) инвесторам.

надо же автору идеи как-то отрабатывать проживание - а то гречка по 4 евро, подсолнечного масла нет...:D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:56

  Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам.
А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.

Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает? :?:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 12:57

  Shaman написав:
  Хомякоид написав: Вы где находитесь ?

Прогноз по падению ВВП в 50% - такого у Украины еще не было.

Надеюсь Запад будет поддерживать и дальше.

Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам.
...

вот это нужное решение.

раньше как предлагали - взять все и поделить.

а теперь - надо отобрать и продать правильным западным (читай немецким) инвесторам.

надо же автору идеи как-то отрабатывать проживание - а то гречка по 4 евро, подсолнечного масла нет...:D


Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:15

greenozon
 
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