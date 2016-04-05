Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам. А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.
Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
BIGor написав:Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
Подход "отобрать и поделить", работает одинаково, от олигархов до пересічного. Беспредел, он начинается с беспощадной "справедливости", только заканчивается кровью и тюрмами. Именно поэтому перед тем как предлагать, нужно трезво оценивать, а если такой подход применят ко мне, что будет? Или у Вас статус "мне нечего терять кроме своих цепей"?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 01 тра, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам. А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.
Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Для уровня Биг4 у вас уровень развития очень слабый, не зря вас в европейские страны не переводят на работу. Если вы не различаете возврат в собственность то что было украдено, а на все вешаете ярлыки комунизм и продразверстки я бы вам даже не доверил полы подметать в зданиях повыше чем рабочий цех на заводе.
BIGor написав:Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
Подход "отобрать и поделить", работает одинаково, от олигархов до пересічного. Беспредел, он начинается с беспощадной "справедливости", только заканчивается кровью и тюрмами. Именно поэтому перед тем как предлагать, нужно трезво оценивать, а если такой подход применят ко мне, что будет? Или у Вас статус "мне нечего терять кроме своих цепей"?
Европейские страны в 90-х нормально продали практически все свои активы инвесторам из Запада, теперь уже в ЕС и НАТО и для Украины уровень жизни запредельная мечта. В Украине украли и раздеребанили имущество между местными барыгами. Поэтому никто до войны 2022 за Украину особо не вписывался, не было интересов что-то и кого-то защищать и куда-то принимать.
Хомякоид написав:не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний 2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу 3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів 4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....
Є два питання Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?