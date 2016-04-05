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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 906907908909>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:16

  BIGor написав:
  Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам.
А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.

Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает? :?:


Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:25

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает? :?:


Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.

Подход "отобрать и поделить", работает одинаково, от олигархов до пересічного.
Беспредел, он начинается с беспощадной "справедливости", только заканчивается кровью и тюрмами. :twisted:
Именно поэтому перед тем как предлагать, нужно трезво оценивать, а если такой подход применят ко мне, что будет? Или у Вас статус "мне нечего терять кроме своих цепей"?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 01 тра, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:26

  BIGor написав:
  Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам.
А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.

Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает? :?:


Для уровня Биг4 у вас уровень развития очень слабый, не зря вас в европейские страны не переводят на работу.
Если вы не различаете возврат в собственность то что было украдено, а на все вешаете ярлыки комунизм и продразверстки я бы вам даже не доверил полы подметать в зданиях повыше чем рабочий цех на заводе.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:31

  _Mykola_ написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает? :?:


Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.

Подход "отобрать и поделить", работает одинаково, от олигархов до пересічного.
Беспредел, он начинается с беспощадной "справедливости", только заканчивается кровью и тюрмами. :twisted:
Именно поэтому перед тем как предлагать, нужно трезво оценивать, а если такой подход применят ко мне, что будет? Или у Вас статус "мне нечего терять кроме своих цепей"?


Европейские страны в 90-х нормально продали практически все свои активы инвесторам из Запада, теперь уже в ЕС и НАТО и для Украины уровень жизни запредельная мечта.
В Украине украли и раздеребанили имущество между местными барыгами. Поэтому никто до войны 2022 за Украину особо не вписывался, не было интересов что-то и кого-то защищать и куда-то принимать.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:42

Интересная(своей замечательностью) Новость из белорусских источников:
https://charter97.org/ru/news/2022/5/1/465762/
https://charter97.org/ru/news/2022/5/1/465779/
Валерий Герасимов - 300й под Изюмом.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:45

  Хомякоид написав:не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний
2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу
3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів
4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....

Є два питання
Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд
Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?
budivelnik
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:46

  Хомякоид написав: Европейские страны в 90-х нормально продали практически все свои активы инвесторам из Запада, теперь уже в ЕС и НАТО и для Украины уровень жизни запредельная мечта.
В Украине украли и раздеребанили имущество между местными барыгами. Поэтому никто до войны 2022 за Украину особо не вписывался, не было интересов что-то и кого-то защищать и куда-то принимать.

Это понтяно, НО если отбирать по беспределу, а не по закону, то первые кто сбежит и начнет санкционное и прочее давление, будут страны развитых демократий. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:47

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  Хомякоид написав: Вы где находитесь ?

Прогноз по падению ВВП в 50% - такого у Украины еще не было.

Надеюсь Запад будет поддерживать и дальше.

Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам.
...

вот это нужное решение.

раньше как предлагали - взять все и поделить.

а теперь - надо отобрать и продать правильным западным (читай немецким) инвесторам.

надо же автору идеи как-то отрабатывать проживание - а то гречка по 4 евро, подсолнечного масла нет...:D


Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

+
:evil:
Страшнее мерзости, что торгует Родиной нет по определению.
Даже если у неё и есть другие храштанства.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:51

  budivelnik написав:
  Хомякоид написав:не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний
2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу
3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів
4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....

Є два питання
Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд
Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?

Ответ вопросами:
1. Как скромный чинуша стал состоятельным предпринимателем, когда это запрещено Законодательством?
2. Кто даст скромному мальчику Пете, кроме его папы столько денег? Если он никогда не работал?
3. .............
Вам это не напоминает родословную Вадика Рабиновича?
Хотя он честно сидел..., хотя и не совсем честно.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:56

Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов.
В том самом месте где находится ставка Начальника Генерального штаба рф герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск.
Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава
edvardd
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