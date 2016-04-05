Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам. А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.
Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
BIGor написав:Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
Подход "отобрать и поделить", работает одинаково, от олигархов до пересічного. Беспредел, он начинается с беспощадной "справедливости", только заканчивается кровью и тюрмами. Именно поэтому перед тем как предлагать, нужно трезво оценивать, а если такой подход применят ко мне, что будет? Или у Вас статус "мне нечего терять кроме своих цепей"?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 01 тра, 2022 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Я бы еще забрал все что было украдено в 90-х и продал западным инвесторам. А то тут люди заняли Пинчуковский дом, обалдевают от рококо и других пшонок стайлов.
Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Для уровня Биг4 у вас уровень развития очень слабый, не зря вас в европейские страны не переводят на работу. Если вы не различаете возврат в собственность то что было украдено, а на все вешаете ярлыки комунизм и продразверстки я бы вам даже не доверил полы подметать в зданиях повыше чем рабочий цех на заводе.
BIGor написав:Я думаю Вы не из Германии вещаете, а из Сомалиленда. Коммунизмом и продразверсткой очень воняет от Вас. Кстати дайте адрес Вашей лишней квартиры в Чабанах, есть люди которым она нужнее чем "зажравшемуся выскочке из Германии". Ничем не напоминает?
Я в 90-х и позже заводы не пилил и не воровал, так что извините, ни с кем заработанными деньгами делиться не собираюсь.
Подход "отобрать и поделить", работает одинаково, от олигархов до пересічного. Беспредел, он начинается с беспощадной "справедливости", только заканчивается кровью и тюрмами. Именно поэтому перед тем как предлагать, нужно трезво оценивать, а если такой подход применят ко мне, что будет? Или у Вас статус "мне нечего терять кроме своих цепей"?
Европейские страны в 90-х нормально продали практически все свои активы инвесторам из Запада, теперь уже в ЕС и НАТО и для Украины уровень жизни запредельная мечта. В Украине украли и раздеребанили имущество между местными барыгами. Поэтому никто до войны 2022 за Украину особо не вписывался, не было интересов что-то и кого-то защищать и куда-то принимать.
Хомякоид написав:не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний 2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу 3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів 4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....
Є два питання Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?
Хомякоид написав: Европейские страны в 90-х нормально продали практически все свои активы инвесторам из Запада, теперь уже в ЕС и НАТО и для Украины уровень жизни запредельная мечта. В Украине украли и раздеребанили имущество между местными барыгами. Поэтому никто до войны 2022 за Украину особо не вписывался, не было интересов что-то и кого-то защищать и куда-то принимать.
Это понтяно, НО если отбирать по беспределу, а не по закону, то первые кто сбежит и начнет санкционное и прочее давление, будут страны развитых демократий.
Хомякоид написав:не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний 2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу 3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів 4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....
Є два питання Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?
Ответ вопросами: 1. Как скромный чинуша стал состоятельным предпринимателем, когда это запрещено Законодательством? 2. Кто даст скромному мальчику Пете, кроме его папы столько денег? Если он никогда не работал? 3. ............. Вам это не напоминает родословную Вадика Рабиновича? Хотя он честно сидел..., хотя и не совсем честно.
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