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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:03
budivelnik написав: Хомякоид написав:
не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний
2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу
3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів
4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....
Є два питання
Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд
Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?
Аукціон був проведений між усіма потенційними інвесторами в 90-х.?
Не було ? Тоді нацоналізовуємо та проводимо відкритий аукціон з продажем.
Компенсації так як майно було вкрадено ніякі не проводиться.
Хай бариги катяться на всі чотири сторони.
Це нагадує компенсувати вартість ремонту людині яка шахер махером підробили доки на квартиру та зробила там ремонт. За таке саджають за Кримінальним кодексам України або кодексом любої цивілізованої держави.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:06
Damien написав:...
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:14
budivelnik написав:
Саме час робити структурні зміни...
Структурные реформы - это не законы. Структурные реформы - это чем вы будете кормить 40 млн населения Украины.
Большинство трудоспособного населения Украины зарабатывают наемным трудом. Сейчас беженцы - в основном молодые женщины с детьми. С осени побегут все - от голода и холода.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:32
crumd написав: budivelnik написав:
Саме час робити структурні зміни...
Структурные реформы - это не законы. Структурные реформы - это чем вы будете кормить 40 млн населения Украины.
Большинство трудоспособного населения Украины зарабатывают наемным трудом. Сейчас беженцы - в основном молодые женщины с детьми. С осени побегут все - от голода и холода.
Не только кормить, поить, лечить, строить,...
Вести военные действия, восстанавливать, форсировать работу оборонки, пищевой, энергетической, коммунальной, строительной, химической, ....
И Для всего необходима "базовая" металлургия, машиностроение, энергетика, транспорт, ...
Что разрушали и підпорядковували ще паперєднікі.
Где на всё взять денег и кто будет делать(работать, а не делить и отнимать)
Т.Е. уже сегодня, стоит вопрос к возвращению к примитивным методам ведения хозяйства, вот здесь начнутся трения с ... НАЛОГОВОЙ и реализацией.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:40
viewtopic.php?p=5428511#p5428511
edvardd написав:
Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов.
В том самом месте где находится ставка Начальника Генерального штаба рф герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск.
Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава
Ранее сообщалось о гибели генерала Симонова.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 погибших из этого числа и большом количестве рядового состава.
Ранение начальника Генерального штаба армии РФ Герасимова подтвердили и другие источники.
Слава ЗСУ!
Нужно повторить, пока все на месте "разбирают полёты"
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:48
Хомякоид написав: budivelnik написав: Хомякоид написав:
не различаете возврат в собственность то что было украдено
1 Союз розвалився тому що був економічно неефективний
2 Згідно п1 - економічнонеефективними були підприємства Союзу
3 Вартість підприємства = його економічній ефективності...тому Порошенко купив те що в майбутньому стало Рошеном за 0,2 млн доларів
4 За 30 років крадіжок(по ітерпритації вас і вам подібних) те що коштувало 0,2 млн стало коштувати 2 млрд....
Є два питання
Перше - розкажіть варіанти крадівництва..але так щоб 0,2 млн перетворились в 2 млрд
Друге - навіть якщо в 1990 хтось і вкрав те що вартувало в 1990 - 0,2 млн...то скільки він повинен повернути за це вкрадене сьогодні?
Аукціон був проведений між усіма потенційними інвесторами в 90-х.?
Не було ?
А Ви бачили хоч один аукціон який був проведений між УСІМА ПОТЕНЦІЙНИМИ інвесторами?
Я не бачив
При нагоді розшифруйте як таке можливо...
Хомякоид написав:
Тоді нацоналізовуємо та проводимо відкритий аукціон з продажем.
Компенсації так як майно було вкрадено ніякі не проводиться.
Хай бариги катяться на всі чотири сторони.
Як будемо визначати межу від якої примусово націоналізуємо?
В мене парочка квартир , парочка авто , парочка різних бізнесів - мільйонів на 10 грн потягне..
В мене націоналізувати будемо чи ні?
Я один з своїх бізнесів почав з безаукціонної оренди земельної ділянки в ближньому центрі Львова....
Хомякоид написав:
Це нагадує компенсувати вартість ремонту людині яка шахер махером підробили доки на квартиру та зробила там ремонт. За таке саджають за Кримінальним кодексам України або кодексом любої цивілізованої держави.
Продовжуємо
Я взяв ділянку..які ПОТЕНЦІЙНО міг орендувати будь-який мешканець Львова ( та чого гріха таїти - потенційно могли взяти будь-хто з 1-2 млрд населення Світу) і в 1990 платив за неї 300 доларів в рік оренди ...так помаленьку дійшов до 1500 доларів в рік...але збудував там бізнес який сьогодні дає державі 300 000 грн податків в рік...
Цей бізнес в мене по якій ціні націоналізовувати будемо?
Мої витрати як компенсуємо?
Працівників куди дінемо
Якщо не вдасться після націоналізації працювати ефективніше ніж зараз працюю я - хто збитки на себе візьме?
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Додано: Нед 01 тра, 2022 14:51
crumd написав: budivelnik написав:
Саме час робити структурні зміни...
Якщо грубо
Взяти кодекс законів ЄС і впровадити їх поки йде війна...
Адже раніше постійно виникало питання - де взяти кошти які виникли від впровадження закону....
А тепер таке питання відсутнє...
Ті хто не працюють від зміни законів ні менше ні більше платити не зможуть..
А так впровадимо законодавство ЄС..
і відразу після війни можна розпускати митницю на кордоні з ЄС
Структурные реформы - это не законы. Структурные реформы - это чем вы будете кормить 40 млн населения Украины.
Большинство трудоспособного населения Украины зарабатывают наемным трудом. Сейчас беженцы - в основном молодые женщины с детьми. С осени побегут все - от голода и холода.
Ще раз
1 Зараз нам платять за те що ми воюємо
2 Зараз наша економіка неефективна і скоротилась в рази
3 Невже не ясно
Легше реформувати те що менше в рази, але так - щоб воно потім швидше розвивалось..
Ніж витискувати всі соки з тих хто ще тримається.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:03
Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:08
crumd написав: budivelnik написав:
Саме час робити структурні зміни...
Структурные реформы - это не законы. Структурные реформы - это чем вы будете кормить 40 млн населения Украины.
Большинство трудоспособного населения Украины зарабатывают наемным трудом. Сейчас беженцы - в основном молодые женщины с детьми. С осени побегут все - от голода и холода.
структурные реформы - это как раз сделать так, чтобы эти 40 млн населения могли себя сами прокормить.
еще одна консерва расконсервировалась - почти 4 года не был на сайте, теперь какая активность в этой ветке - и сообщения в стиле - все плохо, а станет еще хуже...
не надейся, тяжело, но выстоим. рекомендую снова в анабиоз на 4 года.
и да - серьезные реформы как раз удобно делать сейчас, когда и так много чего меняется
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:13
GALeon написав:
Damien написав:...
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
казкар
В городах плохо видно звезды не из-за выбросов, а из-за иллюминации. Стоит отъехать от границы города несколько километров в глухое село без уличного освещения и звезды становится видно. Попробуйте. Для чистоты эксперимента можно даже выбрать день, когда ветер дует со стороны города
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