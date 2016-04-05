r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает. Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.
только лапку прострелили(ну и обосрался...): НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
Damien написав:... Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
казкар
В городах плохо видно звезды не из-за выбросов, а из-за иллюминации. Стоит отъехать от границы города несколько километров в глухое село без уличного освещения и звезды становится видно. Попробуйте. Для чистоты эксперимента можно даже выбрать день, когда ветер дует со стороны города
Нащо експеременти такі, якщо в таких містах ти бачиш чим дихаєш
r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает. Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.
только лапку прострелили(ну и обосрался...): НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает. Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.
только лапку прострелили(ну и обосрался...): НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости