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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:50

  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Damien написав:
  GALeon написав:
Damien написав:...
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
казкар

В городах плохо видно звезды не из-за выбросов, а из-за иллюминации. Стоит отъехать от границы города несколько километров в глухое село без уличного освещения и звезды становится видно. Попробуйте. Для чистоты эксперимента можно даже выбрать день, когда ветер дует со стороны города
Нащо експеременти такі, якщо в таких містах ти бачиш чим дихаєш
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
То він сам собі уламок в ногу вбив ;)


https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/30/7343128/
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:35

  GALeon написав:
edvardd написав:
  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
То він сам собі уламок в ногу вбив ;)


https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/30/7343128/
В военное время есть статья и за самострел :lol:
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