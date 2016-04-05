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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:50

  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Damien написав:
  GALeon написав:
Damien написав:...
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
казкар

В городах плохо видно звезды не из-за выбросов, а из-за иллюминации. Стоит отъехать от границы города несколько километров в глухое село без уличного освещения и звезды становится видно. Попробуйте. Для чистоты эксперимента можно даже выбрать день, когда ветер дует со стороны города
Нащо експеременти такі, якщо в таких містах ти бачиш чим дихаєш
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
То він сам собі уламок в ногу вбив ;)


https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/30/7343128/
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:35

  GALeon написав:
edvardd написав:
  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости
То він сам собі уламок в ногу вбив ;)


https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/30/7343128/
В военное время есть статья и за самострел :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:58

  budivelnik написав:Ще раз
1 Зараз нам платять за те що ми воюємо
2 Зараз наша економіка неефективна і скоротилась в рази
3 Невже не ясно
Легше реформувати те що менше в рази, але так - щоб воно потім швидше розвивалось..
Ніж витискувати всі соки з тих хто ще тримається.

А Вы всё, со своим "мелко буржуазным укладом".
Батенька, речь идёт о производствах - прежде всего, высокотехнологичных - на примере одной шахты Октябрьская я Вам давал расклад и цифры.

Вам уже 100 раз объясняли, что Вы научились ценить свой труд - это замечательно!
Но оказывается есть ещё и труд других, благодаря работе которых Вы смогли стать тем, кем себя считаете. Блага от иных - это не Бог дал, а ....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:02

  Damien написав:
  GALeon написав:
Damien написав:...
Промышленные выбросы не затмевают звезды на самом деле
казкар

В городах плохо видно звезды не из-за выбросов, а из-за иллюминации. Стоит отъехать от границы города несколько километров в глухое село без уличного освещения и звезды становится видно. Попробуйте. Для чистоты эксперимента можно даже выбрать день, когда ветер дует со стороны города

Батенька, не ялозьте каку по стенкам стакана.
Поверьте на слово - то, что Вам говорят взрослые.
Лучше такое конечно не видеть никогда, и не дышать этим воздухом.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:04

  edvardd написав:
  r-tiger написав:Пишут, что Герасимов ранен и прооперировали, жизни ничего не угрожает.
Это, как я думаю, вообще хорошо. Фюрер будет злой. Так если он хотел, что бы его убили, то уже не получится. А если не хотел, то ранение тоже досада.

только лапку прострелили(ну и обосрался...):
НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости

Медальку дадут.
Лучше на лоб - большую звезду.(От ВСУ)
Пусть ещё приезжает.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости


"К сожалению, информация о ранении начальника Генштаба РФ Герасимова - неправда. Как сообщают источники УП, украинские силы не успели "накрыть" Герасимова под Изюмом в штабе и он успел эвакуироваться. Усиленные меры безопасности в Белгороде, включая вертолеты над городом - это меры безопасности как раз для прикрытия начгенштаба РФ", - говорится в сообщении.

Впрочем, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в РФ, что Герасимов получил в Украине осколочное ранение правой голени. При этом он пошутил: "какая печальная новость, а могли бы...".

"НачГШ ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости", - написал Аваков.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:01

Не будем забывать, что у Герасимова в руках один из трех ключей к ракетно-ядерному арсеналу России. Получается, что теоретически в ходе обстрела мог пострадать, сработать или быть выкраден кем-угодно ядерный чемоданчик Герасимова. Что это вообще, черт побери, происходит? Некомпетентное путинское военное руководство, готовое любой ценой выслуживаться перед угасающим вождем, само по себе буквально стало крупнейшей экзистенциальной угрозой для России. Это действительно агония.

В сухом остатке после вышеописанного, как бы дальше не развернулись события вокруг Герасимова, он уже экзистенциально мертв. И возможно, физическая гибель под Изюмом для него была бы не самым позорным концом.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:19

  prodigy написав:
Впрочем, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в РФ,

Судя по времени появления и содержанию инсайдов, источник у Авакова ровно тот же, что у нас всех.
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