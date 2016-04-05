таким образом он ассоциирует себя с теми, кто реально борется с врагом
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Додано: Нед 01 тра, 2022 18:22
таким образом он ассоциирует себя с теми, кто реально борется с врагом
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:00
Я гадаю, що так звана укрправда рашистська помойка.
Якщо цей герасим поранен, то це щє один цвях в труну побєдобєсія і величі бензоколонки.
Київ за 3 доби, втрат немає, морська лушпайка мацква з супер захистом від ракет валяється на дні, а тут щє один рашист поранений від армії, яка начебто розбіжиться при вигляді бурятів.
Правда спалилася, вони люблять казати хто що їм сказав, підвищувати довіру до власних вкидів, а тут просто 'істочнікі". Паляться по-швидкому, не встигають відбілити вкид і те що вигідно рашапропаганді.
Ось така казка малята, чому не могли поранити якогось алкаша, якій перубавав разом з усіма?
Я наприклад вірю, що цього діда зачепило, може і здох кацап, але будуть щє роками крутити голограму рабам і казати живий і здоровий, все за планом(((
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:16
Давайте реально смотреть на происходящее, хотя бы по основным областям смертя ГРАЖДАНСКИХ:
1. В Киевской области заявлено о 1200 погибших гражданских.
2. Сумская ?
3. Черниговская ?
4. Харьковская -?
5. Луганская? (там, вообще мясорубка)
6. Донецкая?(только по Мариуполю под 30 000, и это ещё "не вечер")
7. Запорожская ?
8. Херсонская ?
9. Николаевская ?
10. Днепропетровская ?
Это приведены основные области Украины, где наиболее массовые жертвы гражданских от нашествия РФской орды. При чём это без учёта покалеченных, бездомных, сирот,...
На фоне этого армейские потери Рифляндии - меркнут.
О наших принято молчать...
Отсюда, каждый, сдохнувший оккупант в Украине - только во благо.
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
если не ошибаюсь, судя по новостям, там было 2-3 прилета, по аэропорту и по какойто обувной фабрике. при этом налогоплательщики области могли претендовать на 6500 грн в то время как другие области куда также пару раз прилетело не получили нечего. налицо распил бюджета
от 2-3х прилетев до 01,04 там жертв меньше 5 чел судя новостям
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:34
Я, так понимаю рассматривается Заявление сделанное в Турции Украиной?
В ходе переговорного процесса?
Ключевой стороной - "гарантом"?
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:36
Батенька, "Криворожское направление" - это "Днепропетровская Область"
Карту Вам в руки:
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:37
Странные у вас диалоги есть ранение Герасимова нету, что это меняет? Он единственный в армии РФ кто умеет воевать? Это раб путина, его заменят на другого раба как рваные носки,
если Путин принял решение отправить Герасимова на фронт значит его карьере пришел конец. Любой руководитель после понижения, чувствует себя униженным и оскорбленным, а потому перестает быть эффективным.
Поэтому новость про перевод Герасимова на фронт - топовая, за начальником стоит свора лояльных к нему подчинённых, у которых тоже мотивации от таких кульбитов не добавляется .
А ранение ни о чём, даже его дважды контузят, на его место найдется пара сотен кандидатов. Каких же рабов.
Как по мне пусть лучше остаётся Герасимов, его нулевая эффективность меня устраивает.
Пу никогда не признает свою неправоту, в этом его слабость, рядом с ним нет сильных людей способных говорить правду (одна Набиуллина там чё то пыталась и то судя по последним её месседжам как в РФ всё хорошо и она забила) слабые люди больше за свою шкуру трясутся, а не за путинские психозы. Как только царя скинут, тут же выяснится что все были против Путина и против войны.
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