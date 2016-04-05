Додано: Нед 01 тра, 2022 19:37

Странные у вас диалоги есть ранение Герасимова нету, что это меняет? Он единственный в армии РФ кто умеет воевать? Это раб путина, его заменят на другого раба как рваные носки,



если Путин принял решение отправить Герасимова на фронт значит его карьере пришел конец. Любой руководитель после понижения, чувствует себя униженным и оскорбленным, а потому перестает быть эффективным.



Поэтому новость про перевод Герасимова на фронт - топовая, за начальником стоит свора лояльных к нему подчинённых, у которых тоже мотивации от таких кульбитов не добавляется .



А ранение ни о чём, даже его дважды контузят, на его место найдется пара сотен кандидатов. Каких же рабов.



Как по мне пусть лучше остаётся Герасимов, его нулевая эффективность меня устраивает.



Пу никогда не признает свою неправоту, в этом его слабость, рядом с ним нет сильных людей способных говорить правду (одна Набиуллина там чё то пыталась и то судя по последним её месседжам как в РФ всё хорошо и она забила) слабые люди больше за свою шкуру трясутся, а не за путинские психозы. Как только царя скинут, тут же выяснится что все были против Путина и против войны.