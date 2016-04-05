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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 909910911912>
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:22

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
Впрочем, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в РФ,

Судя по времени появления и содержанию инсайдов, источник у Авакова ровно тот же, что у нас всех.


таким образом он ассоциирует себя с теми, кто реально борется с врагом
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:00

  prodigy написав:
  edvardd написав:НачГШ ВС рф валерий герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости


"К сожалению, информация о ранении начальника Генштаба РФ Герасимова - неправда. Как сообщают источники УП, украинские силы не успели "накрыть" Герасимова под Изюмом в штабе и он успел эвакуироваться. Усиленные меры безопасности в Белгороде, включая вертолеты над городом - это меры безопасности как раз для прикрытия начгенштаба РФ", - говорится в сообщении.

Впрочем, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в РФ, что Герасимов получил в Украине осколочное ранение правой голени. При этом он пошутил: "какая печальная новость, а могли бы...".

"НачГШ ВС РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости", - написал Аваков.

Я гадаю, що так звана укрправда рашистська помойка.
Якщо цей герасим поранен, то це щє один цвях в труну побєдобєсія і величі бензоколонки.
Київ за 3 доби, втрат немає, морська лушпайка мацква з супер захистом від ракет валяється на дні, а тут щє один рашист поранений від армії, яка начебто розбіжиться при вигляді бурятів.
Правда спалилася, вони люблять казати хто що їм сказав, підвищувати довіру до власних вкидів, а тут просто 'істочнікі". Паляться по-швидкому, не встигають відбілити вкид і те що вигідно рашапропаганді.
Ось така казка малята, чому не могли поранити якогось алкаша, якій перубавав разом з усіма?
Я наприклад вірю, що цього діда зачепило, може і здох кацап, але будуть щє роками крутити голограму рабам і казати живий і здоровий, все за планом(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:16

Давайте реально смотреть на происходящее, хотя бы по основным областям смертя ГРАЖДАНСКИХ:
1. В Киевской области заявлено о 1200 погибших гражданских.
2. Сумская ?
3. Черниговская ?
4. Харьковская -?
5. Луганская? (там, вообще мясорубка)
6. Донецкая?(только по Мариуполю под 30 000, и это ещё "не вечер")
7. Запорожская ?
8. Херсонская ?
9. Николаевская ?
10. Днепропетровская ?
Это приведены основные области Украины, где наиболее массовые жертвы гражданских от нашествия РФской орды. При чём это без учёта покалеченных, бездомных, сирот,...
На фоне этого армейские потери Рифляндии - меркнут.
О наших принято молчать...

Отсюда, каждый, сдохнувший оккупант в Украине - только во благо.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:10. Днепропетровская ?

если не ошибаюсь, судя по новостям, там было 2-3 прилета, по аэропорту и по какойто обувной фабрике. при этом налогоплательщики области могли претендовать на 6500 грн в то время как другие области куда также пару раз прилетело не получили нечего. налицо распил бюджета
  Kudrjavuy написав:где наиболее массовые жертвы

от 2-3х прилетев до 01,04 там жертв меньше 5 чел судя новостям
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:34

https://news.rbc.ua/rus/war-in-ukraine/ ... 22991.html
В Конгрессе США хотят разрешить использование американской армии в Украине

Я, так понимаю рассматривается Заявление сделанное в Турции Украиной?
В ходе переговорного процесса?
Ключевой стороной - "гарантом"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:36

  wtf написав:
  Kudrjavuy написав:10. Днепропетровская ?

если не ошибаюсь, судя по новостям, там было 2-3 прилета, по аэропорту и по какойто обувной фабрике. при этом налогоплательщики области могли претендовать на 6500 грн в то время как другие области куда также пару раз прилетело не получили нечего. налицо распил бюджета
  Kudrjavuy написав:где наиболее массовые жертвы

от 2-3х прилетев до 01,04 там жертв меньше 5 чел судя новостям

Батенька, "Криворожское направление" - это "Днепропетровская Область"
Карту Вам в руки: https://liveuamap.com/
Сегодня, к примеру:
Прямая речь Вилкула: "Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров.

Сегодня орки вели артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Князевки и Таврийского".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/1/7343365/
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 01 тра, 2022 20:28, всього редагувалось 2 разів.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:37

Странные у вас диалоги есть ранение Герасимова нету, что это меняет? Он единственный в армии РФ кто умеет воевать? Это раб путина, его заменят на другого раба как рваные носки,

если Путин принял решение отправить Герасимова на фронт значит его карьере пришел конец. Любой руководитель после понижения, чувствует себя униженным и оскорбленным, а потому перестает быть эффективным.

Поэтому новость про перевод Герасимова на фронт - топовая, за начальником стоит свора лояльных к нему подчинённых, у которых тоже мотивации от таких кульбитов не добавляется .

А ранение ни о чём, даже его дважды контузят, на его место найдется пара сотен кандидатов. Каких же рабов.

Как по мне пусть лучше остаётся Герасимов, его нулевая эффективность меня устраивает.

Пу никогда не признает свою неправоту, в этом его слабость, рядом с ним нет сильных людей способных говорить правду (одна Набиуллина там чё то пыталась и то судя по последним её месседжам как в РФ всё хорошо и она забила) слабые люди больше за свою шкуру трясутся, а не за путинские психозы. Как только царя скинут, тут же выяснится что все были против Путина и против войны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:49

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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:01

  vitaliian написав:Странные у вас диалоги есть ранение Герасимова нету, что это меняет? Он единственный в армии РФ кто умеет воевать? Это раб путина, его заменят на другого раба как рваные носки,

Это для рфской орды была бы статусная потеря - круче, чем крейсер Москва.
Что не зависимо от статуса - тут он смертный, ибо оккупант.
И такая "туристическая программа" ожидает каждого Агрессора.
С. М. Эйзенштейн не тому в уста вложил фразу.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:13

За всем шумом, почему то забыли о Турции?
А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО!
И... https://ura.news/news/1052550166
Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор".
Фины приняли решение строить с РФ забор!
Kudrjavuy
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