Kudrjavuy написав:За всем шумом, почему то забыли о Турции? А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО! И... https://ura.news/news/1052550166 Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор". Фины приняли решение строить с РФ забор!
забор фигня, греки выкопали на границе с Турцией ров ширина 30 метров, грубина 10 длина несколько сот км...
Kudrjavuy написав:За всем шумом, почему то забыли о Турции? А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО! И... https://ura.news/news/1052550166 Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор". Фины приняли решение строить с РФ забор!
забор фигня, греки выкопали на границе с Турцией ров ширина 30 метров, грубина 10 длина несколько сот км...
И 40 км забора. https://www.bbc.com/russian/news-58290520 Но там кроме Кипра есть ещё более "щекотливый вопрос". Орда в Европе раздула "языковые вопросы", там же религиозные. Не забывайте, что РФ с сателлитами, без Украины - мусульманский анклав под страхом оружия. И бегут они ни в РФ, а в Европу, хотя РФ имеет на них прямое влияние и они входят в зону их "интереса"(диктата) Хотя, по этим вопросам лучше бы расписали из Израиля. Именно по этой причине Израиль имеет интерес сохранения влияния РФ на Ближнем Востоке. И не увеличение влияния Ирана в случае роста экспорта нефти.
- Там, усё переплетено, так, что страниц не хватит расписывать.
Kudrjavuy написав:За всем шумом, почему то забыли о Турции? А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО! И... https://ura.news/news/1052550166 Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор". Фины приняли решение строить с РФ забор!
забор фигня, греки выкопали на границе с Турцией ров ширина 30 метров, грубина 10 длина несколько сот км...
А что вообще в городе? Бабурка,Павлокичкас,Армалит?
⚡️Германия будет поставлять танки в Украину, только если это будут делать другие страны. Принцип по поставкам оружия должен быть таким - "все или никто". Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.
"Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным и односторонним действиям Германии", - сказал он.
Журналисты отмечают, что канцлер дал понять, "что до тех пор, пока Америка и другие союзники не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет".