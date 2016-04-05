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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:27

  Kudrjavuy написав:За всем шумом, почему то забыли о Турции?
А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО!
И... https://ura.news/news/1052550166
Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор".
Фины приняли решение строить с РФ забор!

забор фигня, греки выкопали на границе с Турцией ров ширина 30 метров, грубина 10 длина несколько сот км...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:40

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:За всем шумом, почему то забыли о Турции?
А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО!
И... https://ura.news/news/1052550166
Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор".
Фины приняли решение строить с РФ забор!

забор фигня, греки выкопали на границе с Турцией ров ширина 30 метров, грубина 10 длина несколько сот км...

И 40 км забора. https://www.bbc.com/russian/news-58290520
Но там кроме Кипра есть ещё более "щекотливый вопрос".
Орда в Европе раздула "языковые вопросы", там же религиозные.
Не забывайте, что РФ с сателлитами, без Украины - мусульманский анклав под страхом оружия.
И бегут они ни в РФ, а в Европу, хотя РФ имеет на них прямое влияние и они входят в зону их "интереса"(диктата)
Хотя, по этим вопросам лучше бы расписали из Израиля.
Именно по этой причине Израиль имеет интерес сохранения влияния РФ на Ближнем Востоке. И не увеличение влияния Ирана в случае роста экспорта нефти.

- Там, усё переплетено, так, что страниц не хватит расписывать.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 20:52

  Kudrjavuy написав:Это для рфской орды была бы статусная потеря - круче, чем крейсер Москва
круче крейсера только крымский мост. Вы думаете орда дро**ит на генералов?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 21:08

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:За всем шумом, почему то забыли о Турции?
А ведь Турция, на все трения с США - страна НАТО!
И... https://ura.news/news/1052550166
Т.Е. любой финт РФ - может похоронить европейскую историю РФ, если и Турция с сателлитами "возведёт забор".
Фины приняли решение строить с РФ забор!

забор фигня, греки выкопали на границе с Турцией ров ширина 30 метров, грубина 10 длина несколько сот км...

А что вообще в городе? Бабурка,Павлокичкас,Армалит?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 21:10

⚡️Германия будет поставлять танки в Украину, только если это будут делать другие страны. Принцип по поставкам оружия должен быть таким - "все или никто". Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным и односторонним действиям Германии", - сказал он.

Журналисты отмечают, что канцлер дал понять, "что до тех пор, пока Америка и другие союзники не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет".
vitaliian
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  #<1 ... 909910911912
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