andrijk777 написав:...... 100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь. Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце.
Ваше право. Но интересны основания такой уверенности.
Лише опосередковані. Але їх вже забагато. Папа Франциск повідомив, що Орбан сказав, що рфія має план закінчити війну 9.05. Оригінал: Orbán, quando l’ho incontrato mi ha detto che i russi hanno un piano, che il 9 maggio finirà tutto. https://www.corriere.it/cronache/22_mag ... 5eff.shtml
Папі казати не правду абсолютно не має сенсу, тоді питання - а звідки взагалі Орбан щось казав про закінчення, називав дату? Звідки він знав, що у рфії є якійсь план? Суть, навіть, не у конкретній даті, а у тому що дата була названа. Він не сказав,що скоро, незабаром, у цьому році, а назвав дату.
xaos_22 написав:а звідки взагалі Орбан щось казав про закінчення, називав дату? Звідки він знав, що у рфії є якійсь план? Суть, навіть, не у конкретній даті, а у тому що дата була названа. Він не сказав,що скоро, незабаром, у цьому році, а назвав дату.
ну, такое... Много кто ждёт от РФ каких-то решений/действий к 09 мая (это, по сути, всеобщее состояние сейчас). Орбан тоже мог высказать предположение, а дальше подключились "трудности перевода" и пошло-поехало.