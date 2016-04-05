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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 931932933934935>
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:31

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:......
100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь.
Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце.

Ваше право.
Но интересны основания такой уверенности.

Лише опосередковані. Але їх вже забагато.
Папа Франциск повідомив, що Орбан сказав, що рфія має план закінчити війну 9.05.
Оригінал: Orbán, quando l’ho incontrato mi ha detto che i russi hanno un piano, che il 9 maggio finirà tutto.
https://www.corriere.it/cronache/22_mag ... 5eff.shtml

Папі казати не правду абсолютно не має сенсу, тоді питання - а звідки взагалі Орбан щось казав про закінчення, називав дату? Звідки він знав, що у рфії є якійсь план? Суть, навіть, не у конкретній даті, а у тому що дата була названа. Він не сказав,що скоро, незабаром, у цьому році, а назвав дату.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  xaos_22 написав:а звідки взагалі Орбан щось казав про закінчення, називав дату? Звідки він знав, що у рфії є якійсь план? Суть, навіть, не у конкретній даті, а у тому що дата була названа. Він не сказав,що скоро, незабаром, у цьому році, а назвав дату.
ну, такое...
Много кто ждёт от РФ каких-то решений/действий к 09 мая (это, по сути, всеобщее состояние сейчас). Орбан тоже мог высказать предположение, а дальше подключились "трудности перевода" и пошло-поехало.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через Зап.обл. в сторону Дніпра ракета полетіла
Востаннє редагувалось GALeon в Сер 04 тра, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:12

juristkostya
Хто ще із західних політиків 1 ешелону казав, що є план закінчити війну до 9.05. План.
Особисто я не зустрічав жодного такого вислову.
І звідки Орбан знає, що є саме такий план.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:29

xaos_22 давайте так: Орбан что-то сказал Папе. Папа как-то передал слова Орбана журналистам. Здесь уже возможно некоторое искажение информации.
Плюс, они общались через переводчика.

Поэтому, хотя мы и подозреваем Венгрию в пособничестве, оснований для категорических утверждений явно маловато.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:38

  GALeon написав:Через Зап.обл. в сторону Дніпра ракета полетіла

Уже прилетела. В довольно оживлённое место. Скоро будет официал.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 19:49

  crumd написав:
  alex_dvornichenko написав:Уже прилетела. В довольно оживлённое место.

Почему ПВО не сбила ракету?

Не могу знать, может и сбитая упала.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

crumd написав:
  alex_dvornichenko написав:Уже прилетела. В довольно оживлённое место.

Почему ПВО не сбила ракету?
На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:05

Если вы помните перед самой войной Венгрия единственная страна ЕС которая стянула свои войска к границе с Украиной. То что они лелеяли план откусить Закарпатье это стопудов!
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Если вы помните перед самой войной Венгрия единственная страна ЕС которая стянула свои войска к границе с Украиной.
где можно почитать в подробностях?
juristkostya
 
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