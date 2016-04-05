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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 932933934935>
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:50

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут вчера писали о Венгрии и о том, что нет опровержения сообщения Данилова.

100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь.
Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце.


Цікаво як ви собі уявляєте що країна з ЄС, член НАТО візьме і захопить спільно з РФ частину України. Це ж ще більший плевок в міжнародне право/демократію і т.д. ніж дії Мордору

Київ впав, спротив розрізнений, лівобережжя захоплено повністю. Зелені чоловічки беруть владу в Ужгороді щоб організувати захист Закарпаття. Далі народна республіка, тісні економічні контакти і прозорий кордон з Угорщиною. А коли Європа змириться з захопленням України і сяде за стіл переговорів (типу нових ялтинських угод, мрія путіна), питання Закарпаття піде пакетом з купою інших і пройде в цілому непомітно. Для населення закарпаття цей варіант куди краще чим в мордор, тому референдум пройде прозоро і прогнозовано
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

juristkostya написав:
  konstantin kirovograd написав:Если вы помните перед самой войной Венгрия единственная страна ЕС которая стянула свои войска к границе с Украиной.
где можно почитать в подробностях?
https://hromadske.ua/ru/posts/vengriya-reshila-peremestit-svoi-vojska-na-granicu-s-ukrainoj
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:15

  juristkostya написав:
  konstantin kirovograd написав:Если вы помните перед самой войной Венгрия единственная страна ЕС которая стянула свои войска к границе с Украиной.
где можно почитать в подробностях?

Там же, где о разминировании перешейка перед самой войной. :)
Много раз спрашивал, никто не ответил. Нашёл у Турчинова, но без всяких доказательств. Во всех остальных источниках - "по слухам".
По Венгрии обсуждать конспирологию и предположения не буду, но хороший ответ у Letusrock viewtopic.php?p=5429693#p5429693.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:17

  Puente написав:В свій час Жиріновський озвучував різні "бредові" ідеї , які насправді проголошувалися , щоб подивитися на реакцію усіх . І про дерибан України на різні шматочки він теж говорив . І неформальні-неофіційні балачки з ким можна - теж проводилися ... А Угорщина має в своїй історії імперські замашки і досі - хоч і імперії тої давно немає ...

Это просто нереализованные мечты, когда Будапешт всегда был вторым после Вены :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:23

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Тут вчера писали о Венгрии и о том, что нет опровержения сообщения Данилова.

100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь.
Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце.


Цікаво як ви собі уявляєте що країна з ЄС, член НАТО візьме і захопить спільно з РФ частину України. Це ж ще більший плевок в міжнародне право/демократію і т.д. ніж дії Мордору

Так само як і Польща і Угорщина "взяли і захопили спільно з Рейхом частину Чехословаччини". Ніхто ніколи не навивав цей крок "плевком в міжнародне право/демократію і т.д." :D :D
Вчіть краще історію, шановний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:31

vitaliian
Вчера Вас тут уже чуть не записали во враги народа. :)

Может теперь будете аккуратнее обращаться с таким :
Я уже давно понял вашу пророссийскую позицию, которую вы здесь тщательно вуалируете. А источники, которым вы доверяете специально не сливаете, чтобы не спалиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:38

  andrijk777 написав:...........
Так само як і Польща і Угорщина "взяли і захопили спільно з Рейхом частину Чехословаччини". Ніхто ніколи не називав цей крок "плевком в міжнародне право/демократію і т.д." :D :D
......

После исчезновения государства Чехословакия.
И тогда не было ни ЕС, ни НАТО.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 тра, 2022 21:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:39

  lel написав:
juristkostya написав:
  konstantin kirovograd написав:Если вы помните перед самой войной Венгрия единственная страна ЕС которая стянула свои войска к границе с Украиной.
где можно почитать в подробностях?
https://hromadske.ua/ru/posts/vengriya-reshila-peremestit-svoi-vojska-na-granicu-s-ukrainoj
22.02.22

И где там "подробности" (численность, какая техника задействована и прочее)?

Сам факт некоторого усиления на границе вполне может быть объяснен опасениями, что придётся сдерживать толпы беженцев (что, собственно, и произошло, просто, конкретно в Венгрию у нас желающих сравнительно немного).
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:51

К вопросу о "братских народах".
Сегодня мы, безусловно, глубоко благодарны Польше за её бескомпромиссную поддержку во всех вопросах.
  prodigy написав:.........
Второе разделение Польши стало почти смертельным ударом для страны: Пруссия унесла земли почти под Варшаву, всю Великопольщу. А Россия забрала Киевщину, Подолье и Восточную Волынь. От Речи Посполитой остался кусочек – Краков – Варшава – Вильно.
............
https://www.unian.net/politics/pochemu- ... 11633.html

Как-то не уверен, что Киевщину удалось бы легко забрать у Польши. :)
И во времена Хмельницкого поляки вряд ли воспринимались братьями.
Интересно, "Тараса Бульбу" из школьной программы уже убрали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И во времена Хмельницкого поляки вряд ли воспринимались братьями.
жёстче, чем поляков, он резал разве что евреев. И если с Польшей у нас есть путь и номинальная, но всё ж совместная комиссия по выработке единой трактовки истории, то с Израилем нет даже символических подвижек к единому пониманию роли Хмельницкого.
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