Додано: Сер 04 тра, 2022 22:01

GALeon написав: crumd написав: alex_dvornichenko написав: Уже прилетела. В довольно оживлённое место. Уже прилетела. В довольно оживлённое место.

Почему ПВО не сбила ракету? Почему ПВО не сбила ракету? На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку

В ряде случаев замечают и сбивают. Но тут целая куча ньюансов - начиная от скорости самой ракеты - она может быть и 2 скорости звука - это 600м/с или 36 км за минуту - и с момента пуска ее нужно:а) засечьб) принять решение где кто будет сбивать (не забываем ПВО это комплекс а не отдельно стоящая пушка - а сбивают другой ракетой и это нужно сделать так чтоб не попасть ракетой ПВО в тот же дом)в) сбитьИ на малых расстояниях это все можно и не успеть, особенно при пуске с подлодок когда этого пуска и не ждешь и не видишьну и летит она в режиме огибания местности что тоже снижает радио заметность