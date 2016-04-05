alex_dvornichenko написав:Уже прилетела. В довольно оживлённое место.
Почему ПВО не сбила ракету?
На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку
В ряде случаев замечают и сбивают. Но тут целая куча ньюансов - начиная от скорости самой ракеты - она может быть и 2 скорости звука - это 600м/с или 36 км за минуту - и с момента пуска ее нужно: а) засечь б) принять решение где кто будет сбивать (не забываем ПВО это комплекс а не отдельно стоящая пушка - а сбивают другой ракетой и это нужно сделать так чтоб не попасть ракетой ПВО в тот же дом) в) сбить И на малых расстояниях это все можно и не успеть, особенно при пуске с подлодок когда этого пуска и не ждешь и не видишь ну и летит она в режиме огибания местности что тоже снижает радио заметность
Востаннє редагувалось katso в Сер 04 тра, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Для харьковчан, которые не в Харькове. Обстановка в Харькове заметно улучшилась. В последние дни обстрелов стало меньше. Не знаю, благодаря чему - то ли благодаря некоторым успехам наших войск, которые сумели отодвинуть врага от города, то ли враг перебросил часть арты на Донбасс. Возможно, и то, и другое. Общественный транспорт, включая метро, пока не работает. Кафе-рестораны тоже за редчайшими исключениями. Мелкие магазины кое-где открылись (но пока не все) и заканчивают работу рано - в 3-4-5 часов.
andrijk777 написав:........... Так само як і Польща і Угорщина "взяли і захопили спільно з Рейхом частину Чехословаччини". Ніхто ніколи не називав цей крок "плевком в міжнародне право/демократію і т.д." ......
После исчезновения государства Чехословакия.
Це неправда!
21 сентября 1938 года, в самый разгар судетского кризиса, польские деятели предъявили чехам ультиматум о «возвращении» им Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.
27 сентября было озвучено повторное требование. В Польше нагнеталась античешская истерия. От имени так называемого «Союза силезских повстанцев» в Варшаве совершенно открыто шла вербовка в Тешинский добровольческий корпус. Отряды «добровольцев» направлялись затем к чехословацкой границе, где устраивали вооружённые провокации и диверсии, нападали на оружейные склады[25]. Польские самолёты ежедневно нарушали границу Чехословакии. Польские дипломаты в Лондоне и Париже ратовали за равный подход к решению судетской и тешинской проблем, а польские и немецкие военные тем временем уже договаривались о линии демаркации войск в случае вторжения в Чехословакию. На предложение Советского Союза помочь Чехословакии, Польша отказалась пропустить через свою территорию советские войска и самолёты.
30 сентября, в день заключения мюнхенского соглашения, Польша направила Праге очередной ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область
2 ноября 1938 года Венгрия по решению Первого Венского арбитража получила южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской Руси (современной Закарпатской области Украины) с городами Ужгород, Мукачево и Берегово.
А Чехословаччина по факту "исчезла" аж 14 березня 1939 року!, коли Словаччина проголосила незалежність. Знову ж таки вчіть історію.
ЛАД написав:И тогда не было ни ЕС, ни НАТО.
А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію. *Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.
crumd написав:.......... Почему ПВО не сбила ракету?
На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку
В ряде случаев замечают и сбивают. Но тут целая куча ньюансов - начиная от скорости самой ракеты - она может быть и 2 скорости звука - это 600м/с или 36 км за минуту - и с момента пуска ее нужно: а) засечь б) принять решение где кто будет сбивать (не забываем ПВО это комплекс а не отдельно стоящая пушка - а сбивают другой ракетой и это нужно сделать так чтоб не попасть ракетой ПВО в тот же дом) в) сбить И на малых расстояниях это все можно и не успеть, особенно при пуске с подлодок когда этого пуска и не ждешь и не видишь ну и летит она в режиме огибания местности что тоже снижает радио заметность
Небольшое замечание - в режиме огибания местности ракета точно не летит с скоростью 2 звука. И остальные сложности Вы немного преувеличили. Хотя задача ПВО, безусловно, не простая.
andrijk777 написав:.......... А Чехословаччина по факту "исчезла" аж 14 березня 1939 року!, коли Словаччина проголосила незалежність. Знову ж таки вчіть історію.
Простите, неточно высказался, но подробно расписывать не вижу смысла, да и неохота. 14 березня 1939 року Чехословакия исчезла юридически, а "по факту - после Мюнхена.
ЛАД написав:И тогда не было ни ЕС, ни НАТО.
А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію. *Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.
"После" это уже была бы совсем не та Украина. А ЕС и НАТО тут при том, что в 1938 ни Польша, ни Венгрия не входили в какие-то союзы, от которых требовалось одобрение действий (только не надо мне напоминать о том, что у Польши были договора с Францией и Англией, это не совсем то).